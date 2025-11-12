Nicușor Dan anunță că serviciile de informații vor avea rol de culegere de date în cazurile de corupție / Ce asigurări dă președintele că acestea nu vor deveni un instrument politic

„În ceea ce privește corupția, am menționat expres trei lucruri: o abordare integrată, în sensul de colaborare între toate instituțiile care au aceste atribuții; implicarea serviciilor de informații în culegerea de date cu privire la acest fenomen și doar atât. Am precizat expres fără implicarea în etapa de cercetare penală și în procesul de justiție; și, în al treilea rând, corectarea mecanismelor care întârzie procesele în materie de corupție, una din principalele probleme, întârzieri de ani în combaterea unor fenomene pe care societatea le vede”.

Șeful statului a adăugat că Strategia Națională de Apărare va fi dezbătută public și pe 24 noiembrie va fi ședință CSAT.

„Documentul va fi în dezbatere publică, în 24 noiembrie va fi ședință CSAT în care va fi avizat, în 26 noiembrie prezint Strategia în plenul Parlamentului. Va fi urmată de un plan de implementare care nu va avea caracter public, dar atribuțiile instituțiilor vor fi prevăzute. Planul va fi aprobat de CSAT și va avea rapoarte de progres pe care le vom discuta în CSAT și în comisiile din Parlament”, a precizat Nicușor Dan.

Ce asigurări dă președintele că acestea nu vor deveni un instrument politic

Întrebare de la jurnaliști: Ați spus că serviciile de informații vor culege date privind corupția. Cum vă asigurați că nu devin un instrument politic sau nu se implică în procesul de justiție. Cum veți face?

Nicușor Dan: Cuvântul corupție era și în strategia anterioară dar în niște paragrafe. De-asta am ținut să fie capitol separat pentru că serviciile de informații funcționează după niște planuri. Alocarea lor de resurse este proporțională cu ceea ce doresc structurile statului inclusiv prin această strategie de la ele. Așa cum este în momentul de față, corupția este la ”și alte activități” care perturbă activitatea instituției. Când corupția este bine definită va ocupa un loc mai important. În ceea ce privește limitarea sau departajarea foarte clară între informație și proces în justiție: În planul de implementare vor fi trecute lucruri care să expliciteze mult mai bine ce am spus. În măsura în care va fi nevoie de acte normative, o vom face. Voința din acest document este foarte, foarte clară: Există un fenomen de corupție pe care nu-l cunoaștem suficient, ca să îl cunoaștem mai bine e nevoie să investim în servicii

În momentul de față, există garanții legale, activitatea de cercetare penală este desfășurată de parchet, judecata de magistrați și orice interferență este infracțiune. Trebuie să ne asigurăm că magistrații respectă legea.