Serviciile de informaţii SUA: Rusia nu dă semne că ar fi dispusă să cedeze în războiul din Ucraina

Rusia nu dă niciun semn că ar fi dispusă să negocieze sfârşitul războiului din Ucraina, potrivit unei recente evaluări a serviciilor de informaţii americane, prezentată luna aceasta Congresului.

Documentul arată că preşedintele Vladimir Putin este „mai înrădăcinat ca niciodată” în decizia de a continua conflictul, au declarat un oficial american de rang înalt şi un oficial al Congresului.

Evaluarea, care confirmă poziţiile exprimate anterior de agenţiile de informaţii occidentale, subliniază că Putin este hotărât să asigure controlul asupra teritoriilor ucrainene şi să extindă influenţa Rusiei, în ciuda pierderilor majore de trupe şi a problemelor economice interne.

În semn de frustrare, preşedintele Donald Trump a anulat săptămâna trecută o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta şi a impus primele sancţiuni economice majore de la revenirea sa la Casa Albă, vizând două mari companii petroliere ruseşti.

„Am simţit că a venit momentul,” a spus Trump, adăugând că speră ca sancţiunile „să nu dureze mult” şi că îşi doreşte „să se ajungă la pace”.

Casa Albă nu a comentat direct raportul serviciilor de informaţii, dar a reiterat mesajul lui Trump privind necesitatea unei soluţii diplomatice, scrie NBC News.

„Preşedintele a fost clar: este timpul să se oprească vărsarea de sânge şi să se ajungă la un acord,” a transmis un oficial american.

Trump, care a promis încă din campania electorală că va obţine pacea în 24 de ore de la revenirea la putere, s-a arătat tot mai frustrat de lipsa de progres în discuţiile cu Kremlinul.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversaţii bune, dar apoi nimic nu se schimbă,” a spus el recent.