Rusia vrea să-și mențină forțele de ordine în Donbas și după încheierea războiului

Remarcile consilierului Kremlinului, Iuri Ușakov, subliniază ambiția Moscovei de a-și menține prezența în Donbas după război. Ucraina va respinge probabil o astfel de poziție, pe măsură ce negocierile conduse de SUA se prelungesc, potrivit AP.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că unitățile ucrainene au recucerit mai multe așezări și cartiere din apropierea orașului Kupiansk, din regiunea nord-estică a Harkovului, în urma unei operațiuni de luni de zile care a vizat inversarea avansurilor rusești în această zonă.

Kupiansk a fost în ultimele luni unul dintre cele mai disputate sectoare ale liniei frontului de aproximativ 1.000 de kilometri, iar presupusul progres al Ucrainei de aproximativ 40 de kilometri pătrați ar fi un regres pentru Rusia.

În urmă cu mai puțin de două luni, președintele rus Vladimir Putin a declarat că trupele ucrainene din Kupiansk sunt înconjurate și s-a oferit să negocieze capitularea lor. El a spus că o vizită a presei în zonă va dovedi acest lucru. Putin a încercat să prezinte Rusia ca negociind dintr-o poziție de forță în război.

Moscova își va da binecuvântarea pentru un armistițiu doar după ce forțele ucrainene se vor fi retras de pe linia frontului, a mai declarat Ușakov în comentariile publicate vineri în cotidianul de afaceri rus Kommersant.

Scenariu postbelic, fără trupe

El a declarat pentru Kommersant că „este foarte posibil să nu existe trupe (în Donbas), nici rusești, nici ucrainene” într-un scenariu postbelic. Dar a spus că „va exista Garda Națională, poliția noastră, tot ce este necesar pentru a menține ordinea și a organiza viața”.

De la anexarea ilegală a Crimeei de către Moscova în 2014 și confiscarea teritoriilor din est de către separatiștii susținuți de Rusia la sfârșitul acelui an, precum și a teritoriilor preluate după lansarea invaziei în toată regula, pe 24 februarie 2022, Rusia a capturat aproximativ 20% din teritoriul vecinului său.

Ucraina susține că constituția sa nu îi permite să cedeze teritorii. Rusia, care a anexat ilegal Donețk și alte trei regiuni în 2022, susține același lucru. Ușakov a spus că „indiferent de rezultatul (discuțiilor de pace), acest teritoriu (Donbasul) este teritoriu al Federației Ruse”.