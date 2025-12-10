Prima pagină » Știri externe » ONU trage un semnal de alarmă cu privire la impactul războiului din Ucraina asupra femeilor însărcinate

ONU trage un semnal de alarmă cu privire la impactul războiului din Ucraina asupra femeilor însărcinate

Războiul din Ucraina pune în pericol femeile însărcinate, iar mortalitatea maternă a crescut brusc, a avertizat miercuri agenția ONU pentru populație.
Foto: Mediafax imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
11 dec. 2025, 00:52, Știri externe

Rata mortalității materne în rândul femeilor însărcinate a crescut cu aproximativ 37% între 2023 și 2024, potrivit Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), citând cele mai recente date disponibile pentru un an complet, potrivit France 24.

„Cea mai recentă analiză a noastră arată o deteriorare accentuată a sănătății materne în Ucraina, cu tot mai multe femei expuse riscului de deces și tot mai multe sarcini care se termină cu complicații care le pun viața în pericol”, a declarat Florence Bauer, directoarea agenției pentru Europa de Est, într-un comunicat.

„Acestea nu sunt statistici abstracte, sunt oameni și familii care trăiesc sub un stres insuportabil și reflectă un sistem de sănătate atacat”, a adăugat ea.

De la invazia la scară largă a Rusiei asupra țării vecine în 2022, peste 80 de maternități și unități neonatale au fost avariate sau distruse, printre cele peste 2.760 de unități medicale afectate la nivel național, a declarat UNFPA.

Nașteri în condiții periculoase

Astfel de atacurile asupra spitalelor și întreruperea serviciilor esențiale „obligă femeile să nască în condiții din ce în ce mai periculoase”, a declarat agenția.

„Nașterea în condiții de siguranță trebuie protejată chiar și în timp de război, iar dreptul internațional umanitar este clar: unitățile sanitare, lucrătorii din domeniul sănătății și accesul umanitar nu trebuie niciodată vizate”, a declarat Bauer.

Între 2023 și 2024, în ciuda unei scăderi a numărului de nașteri, mortalitatea maternă a crescut de la 18,9 la 25,9 decese la 100.000 de nașteri vii, o creștere de 37%, conform datelor UNFPA.

În acea perioadă, a existat o proporție mai mare de femei însărcinate afectate de complicații severe. Aceasta a inclus o creștere cu 44% a rupturilor uterine și o creștere cu 12% a hipertensiunii arteriale în timpul sarcinii.

 

 

