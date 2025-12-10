ONU trage un semnal de alarmă cu privire la impactul războiului din Ucraina asupra femeilor însărcinate

Rata mortalității materne în rândul femeilor însărcinate a crescut cu aproximativ 37% între 2023 și 2024, potrivit Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), citând cele mai recente date disponibile pentru un an complet, potrivit France 24.

„Cea mai recentă analiză a noastră arată o deteriorare accentuată a sănătății materne în Ucraina, cu tot mai multe femei expuse riscului de deces și tot mai multe sarcini care se termină cu complicații care le pun viața în pericol”, a declarat Florence Bauer, directoarea agenției pentru Europa de Est, într-un comunicat.

„Acestea nu sunt statistici abstracte, sunt oameni și familii care trăiesc sub un stres insuportabil și reflectă un sistem de sănătate atacat”, a adăugat ea.

De la invazia la scară largă a Rusiei asupra țării vecine în 2022, peste 80 de maternități și unități neonatale au fost avariate sau distruse, printre cele peste 2.760 de unități medicale afectate la nivel național, a declarat UNFPA.

Nașteri în condiții periculoase

Astfel de atacurile asupra spitalelor și întreruperea serviciilor esențiale „obligă femeile să nască în condiții din ce în ce mai periculoase”, a declarat agenția.

„Nașterea în condiții de siguranță trebuie protejată chiar și în timp de război, iar dreptul internațional umanitar este clar: unitățile sanitare, lucrătorii din domeniul sănătății și accesul umanitar nu trebuie niciodată vizate”, a declarat Bauer.

Între 2023 și 2024, în ciuda unei scăderi a numărului de nașteri, mortalitatea maternă a crescut de la 18,9 la 25,9 decese la 100.000 de nașteri vii, o creștere de 37%, conform datelor UNFPA.

În acea perioadă, a existat o proporție mai mare de femei însărcinate afectate de complicații severe. Aceasta a inclus o creștere cu 44% a rupturilor uterine și o creștere cu 12% a hipertensiunii arteriale în timpul sarcinii.