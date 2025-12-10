Prima pagină » Știri externe » NASA a pierdut contactul cu o navă spațială care orbita Marte

NASA a pierdut contactul cu o navă spațială care orbita Marte

NASA a pierdut contactul cu nava spațială Maven care orbita Marte de mai bine de un deceniu.
NASA a pierdut contactul cu o navă spațială care orbita Marte
Sursa: AI
Laurentiu Marinov
10 dec. 2025, 23:52, Știri externe

Maven a încetat brusc comunicarea cu stațiile terestre în weekend. NASA a declarat săptămâna aceasta că funcționa fără probleme înainte de a trece în spatele planetei roșii. Când a reapărut, a fost doar liniște, potrivit AP.

Lansată în 2013, Maven a început să studieze atmosfera superioară a planetei Marte și interacțiunea acesteia cu vântul solar odată ce a ajuns pe planeta roșie în anul următor.

Maven a servit, de asemenea, ca punct de comunicații pentru cele două rovere marțiene ale NASA, Curiosity și Perseverance.

Investigațiile inginerești sunt în curs de desfășurare, potrivit NASA.

NASA are alte două sonde spațiale în jurul planetei Marte care sunt încă active: Mars Reconnaissance Orbiter, lansată în 2005, și Mars Odyssey, lansată în 2001.

Recomandarea video

Cristian Ghinea (USR) îi cere premierului Bolojan să îl demită pe Cătălin Predoiu, autorul legilor justiției care au dus la distrugerea sistemului
G4Media
Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
Gandul
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
Libertatea
Când e bine să faci bradul de Crăciun și ce trebuie să pui neapărat în el! Obiectele de neratat
CSID
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor