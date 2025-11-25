NASA dezvăluie ce a găsit Curiosity în interiorul unei roci marțiene pe care a spart-o accidental

Acum, ceea ce inițial a fost un accident s-a transformat într-o poartă către o nouă investigație plină de întrebări fără răspuns pentru NASA. Nici cei mai experimentați oameni de știință specializați în Marte nu ar fi putut anticipa descoperirea făcută din greșeală de roverul Curiosity, notează El Economista.

Robotul Curiosity este un rover spațial care explorează Marte de peste 10 ani, iar în timpul uneia dintre plimbările sale pe planeta roșie, acesta a spart din greșeală o rocă când a trecut peste ea. Când oamenii de știință au văzut imaginile, au rămas uimiți, deoarece în interiorul rocii au descoperit o substanță gălbuie pe care nu o cunoșteau.

Această descoperire a pus sub semnul întrebării cunoștințele despre geologia planetei Marte, ridicând totodată numeroase semne de întrebare. Analizele realizate asupra rocii și a conținutului său au arătat că substanța era sulf pur.

Această descoperire este una dintre cele mai surprinzătoare și interesante până în prezent, iar așa cum explică omul de știință responsabil de misiune, Ashwin Vasavada:

„Găsirea unui câmp de pietre de sulf pur este ca și cum ai da peste un oază în deșert. Nu ar trebui să fie acolo, așa că acum trebuie să explicăm fenomenul.”

Deși nu este prima dată când se detectează sulf pe Marte, găsirea sa în formă pură este o noutate și reprezintă o mare enigmă, deoarece sulf pur este de obicei asociat cu activități vulcanice sau similare, iar pe Marte nu există dovezi ale unor astfel de fenomene, ceea ce lasă oamenii de știință fără explicații clare.

„Am adunat o tonă de date și acum avem un puzzle distractiv de rezolvat”, a spus Vasavada într-un comunicat. Deși descoperirea a fost făcută deja acum câteva luni și NASA își concentrează o mare parte din resurse pentru investigarea acestui caz, descoperirea sulfului pur rămâne în continuare un mare mister.