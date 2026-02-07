Rușii testează un motor cu plasmă care ar putea duce oamenii pe Marte în cel mult două luni. Tehnologia ar permite misiuni dincolo de Sistemul Solar

În timp ce SpaceX și-a amânat planurile pentru o misiune spre Marte pentru a se concentra pe aselenizarea programată pentru 2027, specialiștii corporației de stat ruse Rosatom testează un prototip de motor cu plasmă. Tehnologia ar putea reduce durata călătoriei spre Planeta Roșie la o lună, cel mult două.

Potrivit datelor NASA, o călătorie spre Marte cu tehnologia actuală durează, în medie, între 7 și 10 luni, în funcție de traiectorie și de poziția planetelor.

Cum funcționează motorul

Motorul rusesc este bazat pe un accelerator magnetic de plasmă și funcționează în impulsuri regulate, având o putere medie de aproximativ 300 de kilowați (kW). Dezvoltatorii săi spun că acesta ar permite navelor spațiale să atingă viteze mult mai mari decât cele obținute cu motoarele chimice clasice.

„În prezent, un zbor spre Marte, folosind motoare convenționale, poate dura aproape un an într-un singur sens, fiind periculos pentru astronauți din cauza radiațiilor cosmice”, a explicat Alexey Voronov, oficial al institutului de cercetare Rosatom din Troitsk, citat de World Nuclear News.

Riscurile radiațiilor cosmice

Reducerea timpului petrecut în spațiu este esențială pentru siguranță, deoarece astronauții acumulează treptat radiații care le pot afecta sănătatea. Agenția Spațială Americană, NASA, stabilește limite pentru întreaga carieră a unui astronaut, iar misiunile foarte lungi cresc riscul de expunere. „Utilizarea motoarelor cu plasmă poate scurta misiunea la cel mult două luni”, spun cercetătorii ruși.

Alexey Voronov a subliniat că realizarea prototipului reprezintă o etapă esențială a proiectului, menită să stabilească dacă sistemul va putea fi adaptat pentru nave spațiale și să ofere o estimare a costurilor de producție.

Testele pentru Marte

Pentru testarea motorului se construiește un stand experimental de mari dimensiuni la institutul de cercetare al Rosatom din Troitsk, lângă Moscova. Instalația va include o cameră de vid lungă de aproximativ 14 metri și cu diametrul de 4 metri, concepută pentru a reproduce condițiile din spațiul cosmic, unde nu există aer, iar presiunea este extrem de scăzută.

Testele fac parte din etapa actuală de dezvoltare, iar lansarea pe orbită urmează să fie realizată prin metode clasice. Dezvoltatorii estimează că un model destinat zborului ar putea apărea în jurul anului 2030.

Viteze pentru călătorii interplanetare

Potrivit cercetătorilor ruși, sistemul de propulsie ar urma să genereze o tracțiune de aproximativ 6 newtoni și să accelereze particulele încărcate până la viteze de circa 100 km/s. Acest lucru ar putea permite, teoretic, efectuarea de zboruri interplanetare și chiar misiuni dincolo de sistemul solar.