O nouă perspectivă asupra planetei Marte: Imagine spectaculoasă surprinsă de roverul Curiosity al NASA

La aproape 14 ani de la asolizarea pe Marte, roverul Curiosity continuă să ofere atât descoperiri științifice, cât și imagini spectaculoase.

O imagine recentă, obținută prin combinarea mai multor cadre surprinse spre finalul anului trecut, dezvăluie un peisaj marțian senin cu o perspectivă neobișnuit de calmă și picturală asupra suprafeței planetei, potrivit DigitalTrends.

Imaginea combină două panorame distincte, surprinse în momente diferite ale zilei, oferind o rară senzație de profunzime și atmosferă pe Planeta Roșie.

Un peisaj modelat de timp și apă

Compoziția reunește o imagine realizată dimineața și una surprinsă în primele ore ale serii, ambele captate inițial în alb-negru.

Ulterior, cercetătorii au adăugat culoare pentru a evidenția detalii subtile ale reliefului, nuanțele de albastru reprezentând lumina dimineții, iar tonurile galbene indicând scena de după-amiază.

Potrivit Jet Propulsion Laboratory al NASA, această tehnică ajută la scoaterea în evidență a unor caracteristici geologice care altfel ar putea rămâne ascunse.

Curiosity apare poziționat pe creasta unei formațiuni cunoscute sub numele de „boxwork”, situată în poalele inferioare ale Muntelui Sharp.

Se crede că aceste structuri s-au format acum miliarde de ani, când apa curgea prin fisurile rocilor marțiene.

Urme ale unui mediu marțian antic

Pe măsură ce apa s-a evaporat, mineralele s-au întărit în interiorul rocii, în timp ce materialul din jur a fost erodat treptat, de-a lungul unor intervale de timp uriașe.

Astăzi, Curiosity explorează aceste creste expuse de pe fundul craterului Gale, al cărui contur îndepărtat este vizibil la aproximativ 40 de kilometri distanță.

Imaginea surprinde și urmele roților roverului, care marchează traseul parcurs din zona numită Valle de la Luna, unde anul trecut au fost prelevate probe de rocă.

O misiune care continuă

Proiectat inițial pentru o misiune de scurtă durată, faptul că roverul Curiosity funcționează încă subliniază succesul ingineresc al NASA.

De la sosirea sa, roverul Perseverance s-a alăturat explorării planetei Marte, contribuind la obiective pe termen lung care ar putea deschide calea unei misiuni umane în anii 2030.