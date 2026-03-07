Arheologii au descoperit în Germania urme ale unei misterioase religii antice rezervate exclusiv bărbaților

În timpul recentelor săpături arheologice din orașul vechi al Regensburgului, arheologii germani au descoperit un templu dedicat zeului Mithras, potrivit Euronews.

Deoarece clădirea a fost construită inițial din lemn, au supraviețuit doar câteva rămășițe structurale. Descoperiri precum o piatră inscripționată și fragmente de plăci din metal indică însă în mod clar utilizarea sa ca loc de cult.

Alte dovezi ale cultului încă enigmatic al lui Mithras includ cioburi dintr-un vas ceramic decorat cu șerpi, potire pentru tămâie și ulcioare cu mâner. Experții presupun că banchetele rituale erau o parte integrantă a cultului lui Mithras.

Monedele, inclusiv exemplare din timpul domniei împăratului Hadrian (117-138 d.Hr.), permit datarea templului între 80 și 171 d.Hr. Acest lucru îl face cel mai vechi dintre cele nouă mithraeuri cunoscute până în prezent în provincia romană Raetia, în ceea ce este astăzi Bavaria.

Raetia, o provincie romană din Europa Centrală care a existat aproximativ din secolul I î.Hr. până în secolul V d.Hr., cuprindea părți din ceea ce este astăzi sudul Germaniei, Elveția, Austria și nordul Italiei.

Cultul lui Mithras

Cultul lui Mithras, sau mitraismul, era o religie misterioasă. Era răspândit în special în centrele militare și comerciale, iar legionarii romani se numărau adesea printre adepții săi. Doar bărbații erau admiși. O comunitate locală era formată de obicei din aproximativ 15-40 de membri.

În Persia antică, Mithras era numit „Mitra” și era zeul legămintelor, loialității și dreptății. Romanii l-au transformat într-un zeu al soarelui. Cultul roman al lui Mithras a adoptat multe elemente din mitologia persană, dar a dezvoltat și propriile ritualuri și simboluri fundamentale. Motivul „tauroctoniei” (din latinescul taurus, taur) a devenit central: Mithras ucide taurul ca act de reînnoire cosmică.

Inițierea

Romanii aveau un sistem de inițiere pe niveluri, cu șapte niveluri cunoscute: Corax (corb), Nymphus (mire), Miles (soldat), Leo (leu), Perses (persan), Heliodromus (alergător al soarelui) și Pater (tată), fiecare cu propriile simboluri, ritualuri și, probabil, teste sau încercări.

Odată cu răspândirea creștinismului, cultul secret a dispărut.

Descoperirile au fost făcute în perioada premergătoare unui proiect de construcție. În orașe cu o istorie îndelungată, precum Regensburg, arheologii trebuie să fie chemați mai întâi înainte ca noile clădiri să poată fi ridicate. Specialiștii au făcut de fapt descoperirea încă din 2023, dar abia acum, după investigații intensive, semnificația sa completă a devenit clară.

La fel ca alte temple ale lui Mithras, această structură din lemn de aproximativ șapte metri lungime a fost proiectată ca o clădire alungită și parțial îngropată în pământ. Adepții cultului misterios coborau probabil pe o rampă în sanctuar.

În mijloc se afla o adâncitură asemănătoare unui șanț, iar pe laturi erau construite platforme ridicate pe care credincioșii puteau sta sau se puteau întinde. Templele lui Mithras erau modelate după peșteri, deoarece unul dintre motivele centrale ale mitologiei este uciderea unui taur de către Mithras într-o peșteră.

Templul era iluminat odinioară de lumânări și lămpi cu ulei. Vasele ceramice și ulcioarele cu mâner care au fost găsite sugerează că aici aveau loc festinuri rituale ample.

Analiza recipientelor pentru alimente este încă în curs de desfășurare. Pare deja cert că se consumau alimente de înaltă calitate.

Descoperirile din templu vor fi expuse la Muzeul de Istorie din Regensburg, care în prezent își redesenează galeriile romane. În noua expoziție, sanctuarul lui Mithras va juca un rol important.