De ce se degradează statuile Moai din Insula Paștelui și ce se poate face pentru a le salva

Insula Paștelui, cunoscută și sub numele de Rapa Nui, se află în mijlocul Oceanului Pacific, la aproximativ 3.500 de kilometri de coasta Americii de Sud și face parte din Chile. Insula este renumită pentru statuile gigantice numite Moai. Acestea sunt monoliți antropomorfi sculptați între aproximativ anii 1100 și 1600 de populația polineziană Rapa Nui. Statuile reprezentau spiritele strămoșilor și erau așezate pe altare ceremoniale numite Ahu, cu rolul simbolic de a proteja comunitatea, scrie Il Post.

Astăzi există aproximativ o mie de astfel de statui pe insulă. Unele depășesc zece metri înălțime și cântăresc zeci de tone.

De ce se degradează statuile Moai

Moai sunt realizate în principal din tuf vulcanic, o rocă poroasă ușor de sculptat, dar foarte vulnerabilă la eroziune. În timp, ploaia, vântul și stropii de apă sărată proveniți din ocean au început să distrugă treptat suprafața statuilor. Cristalizarea sării în interiorul rocii produce fisuri care duc la pierderea detaliilor, precum ochii sau nasul statuilor. Schimbările climatice par să accelereze acest proces, prin ploi mai intense și furtuni mai puternice.

Un incendiu izbucnit în 2022 a provocat de asemenea pagube grave unor statui, deteriorând ireversibil câteva dintre ele.

Restaurare sau respectarea ciclului natural?

Problema conservării moai este intens dezbătută atât în comunitatea științifică, cât și printre locuitorii insulei. Unii experți consideră că restaurarea este esențială pentru protejarea patrimoniului cultural și pentru menținerea turismului, principala sursă de venit pentru insulă. Fără intervenții, multe dintre statui s-ar putea dezintegra în aproximativ un secol.

Pe de altă parte, o parte a comunității Rapa Nui susține că degradarea statuilor face parte din ciclul lor natural și spiritual. În cultura polineziană, obiectele sacre pot fi lăsate să se întoarcă în natură după ce și-au îndeplinit rolul.

Turismul, între protecție și presiune

Moai sunt principalul motiv pentru care aproximativ 100.000 de turiști vizitează anual insula. Această popularitate creează însă presiuni suplimentare asupra siturilor arheologice. Pentru a reduce deteriorarea statuilor, autoritățile au impus reguli mai stricte: vizitarea siturilor se face doar cu ghid, iar atingerea statuilor este strict interzisă.

În același timp, gestionarea siturilor implică costuri mari, iar multe proiecte de restaurare depind de finanțări externe și de colaborarea dintre statul chilian, comunitatea locală și organizații internaționale.

Patrimoniul aflat în pericol

Parcul Național Rapa Nui, care include majoritatea statuilor, este inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Specialiștii avertizează însă că fără un plan de conservare pe termen lung, Moai ar putea continua să se degradeze până când vor dispărea complet.

Deocamdată, dezbaterea rămâne deschisă: între protejarea patrimoniului pentru generațiile viitoare și respectarea tradițiilor spirituale ale comunității rapa nui.