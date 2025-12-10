Bucătăria italiană intră în istorie: Patrimoniu UNESCO pentru „cucina degli affetti”

Este pentru întâia oară când UNESCO validează nu un preparat concret, ci ansamblul cultural și gastronomic al unei țări: bucătăria italiană. De la o simplă carbonara până la prânzul de duminică în familie, de la diversitatea culinară a fiecărei regiuni până la legătura dintre generații, Italia oferă lumii un veritabil „mozaic culinar” ca parte a patrimoniului, scrie La Stampa.

Dosarul de candidatură, intitulat „Cucina italiana, tra sostenibilità e diversità bioculturale”, a fost pregătit de Ministerul Culturii. S-a aflat sub coordonarea istoricului Massimo Montanari și a fost realizat cu sprijinul instituțiilor, organizațiilor și comunităților care de zeci de ani studiază și practică bucătăria italiană.

Bucătăria italiană: Un moment istoric și pentru gastronomia mondială

UNESCO nu onorează pastele, pizza sau faimosul risotto, ci un univers cultural viu și dinamic:

ritualurile din jurul meselor în familie,

respectul pentru ingredientele de sezon,

creativitatea în folosirea produselor simple,

gesturile împărtășite în bucătăriile italiene,

bogata diversitate regională și influențele istorice acumulate.

Această recunoaștere implică o responsabilitate imansă. Italia are acum obligația să protejeze și să ducă mai departe acest patrimoniu. O va face prin educație, cercetare, proiecte culturale și sprijin pentru comunitățile care păstrează tradițiile vii.

Chefii italieni între emoție și responsabilitate

Massimo Bottura descrie acest moment ca „istoric”. El subliniază că gastronomia italiană este „o sumă a sute de microculturi culinare, unite prin dragostea pentru mâncarea pregătită cu grijă și respect”. Giorgio Locatelli consideră că acesta nu este un punct final, ci începutul unui nou capitol, menit să protejeze și să reînnoiască cultura culinară italiană.

Pentru bucătarii italieni din diaspora, titlul UNESCO ar putea fi și un instrument împotriva fenomenului Italian „sounding”, prin care produse fără legătură autentică cu Italia folosesc denumiri italienești pentru a fi vândute.

Bucătăria italiană și un patrimoniu format din amestecuri culturale

Istoricul Massimo Montanari atrage atenția că această recunoaștere nu trebuie interpretată ca o supremație gastronomică. Bucătăria italiană s-a format prin secole de interacțiuni culturale: roșiile aduse din Americi, tehnicile arabe, influențele mediteraneene și contribuțiile comunităților italiene din diaspora.

Este un patrimoniu deschis, flexibil, în continuă transformare. Prin includerea sa pe lista UNESCO, acesta devine un exemplu de cultură bazată pe dialog, ospitalitate și identitate împărtășită.