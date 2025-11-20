Ministrul italian al Agriculturii cere anchetă după descoperirea produselor „italian sounding” în supermarketul Parlamentul European

În centrul controversei se află sosurile pentru paste vândute de lanțul belgian Delhaize, etichetate cu „pancetta italiană” și „oignons de Calabria”.

Lollobrigida, membru al partidului Frații Italiei condus de Giorgia Meloni, s-a declarat „profund iritat” de aceste produse, menționând că sosul carbonara conținea pancetta, deși rețeta tradițională folosește guanciale, iar sosul de roșii era aromat cu ceapă din Calabria. Ministrul a catalogat situația drept „inacceptabilă” și a solicitat o anchetă imediată pentru a verifica conformitatea etichetelor cu reglementările UE.

Italia se confruntă de ani de zile cu fenomenul „Italian sounding”, termen folosit pentru a descrie produsele alimentare care dau impresia că sunt fabricate în Italia, deși nu au legătură cu țara.

Conform legislației europene, un produs alimentar poate fi considerat înșelător dacă eticheta nu indică corect țara de origine. Rapoartele de la Bruxelles confirmă că sosurile de la Delhaize nu erau prezentate ca produse italiene și nu conțineau ingrediente autentice italiene.

Coldiretti, cea mai mare asociație italiană din sectorul agroalimentar, estimează că „scandalul produselor italian sounding” costă Italia aproximativ 120 de miliarde de euro anual. „Mai mult de două treimi din produsele agroalimentare italiene din întreaga lume sunt false, fără nicio legătură cu producția sau ocuparea forței de muncă din țara noastră”, a declarat organizația. SUA sunt indicate ca principal vinovat în această problemă globală.

Acest incident survine într-un moment delicat pentru Italia, care așteaptă decizia UNESCO privind includerea bucătăriei italiene pe lista patrimoniului cultural imaterial, decizie programată pentru începutul lunii decembrie.