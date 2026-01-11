Rezultate îngrijorătoare pentru Primark: Europa continuă să tragă în jos vânzările. Retailerul britanic deschide noi unități în România în 2026

Primark, cunoscut pentru prețurile mici la îmbrăcăminte și articole de lifestyle, a raportat o scădere a vânzărilor comparabile cu aproximativ 2,7% pe o perioadă de 16 săptămâni încheiată la 3 ianuarie 2026, potrivit celor mai recente date. Acest declin din Europa a fost principalul factor care a determinat grupul să revizuiască în jos prognozele de profit pentru anul financiar în curs, notează Reuters.

Deși vânzările au crescut modest în Regatul Unit și au fost puternice în Statele Unite, unde cererea pentru magazinele Primark s-a menținut ridicată, performanța slabă din alte piețe europene (în special Franța, Italia și Germania) a afectat rezultatele generale. Retailerul a recunoscut că mediul de consum este mai prudent în Europa, iar cheltuielile clienților rămân sub presiune din cauza incertitudinilor economice.

Ca rezultat, acțiunile Associated British Foods au înregistrat scăderi semnificative la bursă, investitorii reacționând negativ la avertismentul privind profitul și perspectivele financiare mai slabe. Previziunile pentru profitul ajustat și câștigurile pe acțiune sunt acum estimate sub nivelurile din anul precedent, contrar previziunilor anterioare de creștere.

Directorul executiv al ABF, George Weston, a subliniat totuși importanța menținerii unui plan pe termen lung pentru Primark, în pofida dificultăților de pe unele piețe. Compania își concentrează eforturile asupra îmbunătățirii ofertei de produse, a experienței clienților și a angajamentului digital, ca răspuns la schimbările în comportamentul consumatorilor.

Salvarea pe termen scurt pentru Primark vine din partea piețelor interne mai dinamice, precum Regatul Unit și Statele Unite, dar și a creșterii în anumite regiuni ale Europei Centrale și de Est, unde deschiderea de noi magazine contribuie la impulsionarea vânzărilor pentru segmentul de modă accesibilă.

Vânzările din Europa ar putea continua să scadă

Situația din Europa rămâne totuși provocatoare. Unele estimări arată că vânzările din Franța și Italia ar putea înregistra scăderi de până la 4% în semestrul al doilea al anului fiscal, iar regiunile nordice ale continentului pot continua să raporteze scăderi moderate de până la 2%.

Pe fondul acestor evoluții, analiștii de piață discută chiar posibilitatea restructurării afacerii Primark, inclusiv prin separarea operațiunilor sale de restul afacerilor ABF, pentru a permite o gestionare mai eficientă într-un mediu economic dificil.

În timp ce Primark continuă să se extindă în piețe noi, inclusiv în Germania și chiar planuri de deschidere de magazine în România, provocările din Europa continentală mai greoaie vor rămâne un test pentru reziliența modelului său de afaceri.

În România, retailerul a confirmat deschiderea a patru noi magazine, în 2026, în orașe cheie: Sibiu (Sibiu Shopping City), Bacău (Arena Mall), Iași (Palas Mall) și Craiova (Electroputere Mall), ajungând la un total de opt magazine până la finalul anului și dublându-și astfel suprafața comercială pe piața locală.