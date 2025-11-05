Primark se independizează? Gigantul britanic AB Foods vrea separarea lanțului de îmbrăcăminte de restul afacerilor sale

Această posibilă decizie apare într-un context de încetinire a vânzărilor Primark, care generează cea mai mare parte a profitului operațional al grupului britanic. Nu este încă clar dacă Primark sau divizia de alimente va fi cea separată de compania-mamă printr-o scindare. Acțiunile AB Foods au crescut cu peste 3% la începutul ședinței bursiere, dar au scăzut ulterior cu peste 2%. De la începutul anului, grupul înregistrează o creștere de 12%, scrie El Pais.

„Am ajuns într-un punct în care există două opțiuni: să continuăm așa cum suntem sau să ne separăm în două companii independente — una de retail și una de alimente”, a explicat președintele AB Foods, Michael McLintock.

El a recunoscut că analiza se concentrează pe întrebarea dacă ambele segmente „au ajuns la un nivel de dezvoltare care le-ar permite să beneficieze de mai multă independență și o viziune mai clară asupra propriilor activități”, adăugând că „separarea ar putea duce la o înțelegere mai bună, în special în favoarea afacerilor alimentare”.

McLintock a subliniat că o eventuală separare în două grupuri distincte ar fi un proces „complex” și a cerut timp pentru luarea unei decizii finale.

Primark generează 49% din veniturile AB Foods

Conform rezultatelor pentru exercițiul fiscal 2024–2025, Primark generează 49% din veniturile AB Foods, 75,5% din profitul operațional și 65% din profitul operațional ajustat. Divizia alimentară se împarte în trei segmente: producție alimentară, ingrediente, agricultură și zahăr. Ultima a înregistrat o pierdere operațională de 205 milioane de lire sterline în primul semestru.

„Am ajuns într-un punct în care dimensiunea companiei este atât de mare încât este firesc să punem sub semnul întrebării vechile moduri de lucru”, a declarat directorul general George Weston, nepotul fondatorului. De menționat că Primark nu are în prezent un CEO permanent, după ce fostul director, Paul Marchant, a demisionat în martie în urma unei conduite „nepotrivite” față de o angajată.

Principalul acționar al AB Foods este Wittington Investments, vehiculul de investiții al familiei Weston, fondatoarea grupului. Conducerea a confirmat că familia Weston intenționează să păstreze controlul asupra ambelor companii, dacă separarea se concretizează — proces care ar putea dura până la 18 luni de la luarea deciziei finale, așteptată în aprilie anul viitor.

Moda la prețuri reduse și colaborări de succes

Fondată de antreprenorul irlandez Arthur Ryan, Primark a schimbat modul de a face cumpărături în Marea Britanie, punând presiune pe retaileri consacrați precum Marks & Spencer. Punctul său forte este moda la prețuri reduse, inclusiv colaborări de succes cu grupuri precum Disney, mai ales pe segmentul de articole pentru copii.

Primark nu a vândut niciodată online, spre deosebire de alte mărci, deși oferă acum serviciul de ridicare a comenzilor din magazin.

Analiștii au salutat posibilitatea scindării. „Separarea este un lucru pozitiv”, a declarat Richard Chamberlain, analist la RBC Europe. „Credem că piața va primi bine această măsură, deoarece am scris anterior că structura AB Foods seamănă prea mult cu un conglomerat de consum, ceea ce nu atrage investitorii care caută specializare.” Totuși, Chamberlain avertizează că un dezavantaj ar putea fi lipsa fluxului de numerar din sectorul alimentar pentru finanțarea expansiunii Primark.

Divizia de zahăr a AB Foods se confruntă și ea cu o volatilitate ridicată din cauza prețurilor mondiale ale materiilor prime, motiv pentru care restructurarea acestei filiale a fost de mult timp o prioritate.

Compania a precizat că se așteaptă ca profitul operațional ajustat al grupului să crească în 2026. Cererea din retail va rămâne „modestă”, după ce vânzările comparabile ale Primark au scăzut în ultimul exercițiu fiscal.

Scăderea profitului

În paralel, AB Foods a raportat că, la închiderea exercițiului fiscal din septembrie, profitul net a scăzut cu 29,4%, ajungând la 1,045 miliarde lire sterline (1,191 miliarde euro), inclusiv un impact negativ de 188 milioane lire (214 milioane euro) din elemente excepționale, față de 35 milioane lire (40 milioane euro) anul anterior.

Veniturile totale ale AB Foods au fost de 19,459 miliarde lire (22,180 miliarde euro), în scădere cu 3%, în timp ce datoria netă a crescut cu 30%, până la 2,629 miliarde lire (2,997 miliarde euro).

Dintre principalele segmente, Primark a generat 9,489 miliarde lire (10,816 miliarde euro), cu 1% mai mult, și un profit operațional ajustat de 1,126 miliarde lire (1,283 miliarde euro), în creștere cu 2%, cu o marjă de 11,9% față de 11,7% anul trecut.

Vânzările Primark au scăzut cu 1% în Regatul Unit și Irlanda, au crescut cu 2% în restul Europei (inclusiv +5% în Spania și Portugalia) și cu 20% în Statele Unite.

Divizia de produse alimentare a scăzut cu 3%, la 4,125 miliarde lire (4,702 miliarde euro); cea de ingrediente cu 4%, la 2,041 miliarde lire (2,341 miliarde euro); iar cea de zahăr cu 12%, la 2,054 miliarde lire (2,341 miliarde euro). Activitatea agricolă a înregistrat o cifră de afaceri de 1,616 miliarde lire (1,842 miliarde euro), cu 2% mai puțin.