Aurul și atracția bogăției: Este o investiție sigură sau capcană financiară?

De mii de ani, aurul a fost asociat cu puterea, nemurirea și bogăția absolută. De la comorile faraonilor egipteni până la rezervele băncilor centrale moderne, acest metal a reprezentat un simbol suprem al valorii. Tocmai această aură aproape mistică îl face, și astăzi, extrem de atractiv atât pentru state, cât și pentru investitori individuali, arată La Stampa.

În vremuri tulburi, ideea de a considera aurul o soluție de siguranță pare firească. Cu toate acestea, această percepție este adesea mai degrabă emoțională decât rațională.

Poate aurul înlocui banii?

Una dintre primele concepții greșite pe care Beppe Scienza le demontează este credința că aurul poate funcționa ca o monedă reală. În practică, nu îl putem folosi direct pentru plăți în magazine, hoteluri sau piețe, indiferent de valoarea sa teoretică.

Este greu de transportat, dificil de păstrat în siguranță și, în situații de conflict, printre primele bunuri vizate pentru confiscare. Dincolo de strălucire, aurul se dovedește un activ incomod și expus riscurilor.

O altă idee răspândită este că aurul ar proteja automat împotriva inflației. Analizele istorice arată că acest lucru nu este garantat. Există perioade în care a avut evoluții favorabile, dar și intervale lungi în care randamentele au fost dezamăgitoare.

Un exemplu elocvent este cel al investitorilor care au achiziționat aur la prețul maxim din 1980. Ei au avut nevoie de peste trei decenii pentru a-și recupera puterea de cumpărare. Așadar, aurul nu oferă protecție permanentă și nici certitudini.

Cheltuielile ascunse și impozite inevitabile

Investiția în aur presupune și costuri suplimentare. Prețul de achiziție este, de regulă, mai mare decât cotația oficială, iar vânzarea implică taxe și impozite. Aceste aspecte pot reduce considerabil profitul obținut, subminând ideea de investiție „fără riscuri”.

Beppe Scienza mai avertizează că lipsa unei informări corecte poate transforma aurul dintr-un presupus refugiu financiar într-o adevărată capcană. Dincolo de cifre și performanțe, atracția pentru aur reflectă frica de instabilitate, lipsa de încredere în instituții și dorința de siguranță într-un viitor incert.

Cartea „Aurul, refugiu sigur sau capcană?” nu respinge investițiile în metalul prețios. Mai degrabă ea îndeamnă la o abordare rațională. Aurul nu este nici salvator absolut, nici pericol inevitabil ci un activ ce trebuie evaluat lucid, nu idealizat.