Decizia lui Sinner de a nu juca pentru echipa italiană în finala Cupei Davis, criticată în Italia

Decizia lui Jannik Sinner de a nu reprezenta Italia, în finala finalei Cupei Davis, a stârnit critici în presa italiană și în rândul fanilor. Asta deși jucătorul de tenis a fost apărat de italieni în cazul său de dopaj. Finala se va disputa între 18 și 23 noiembrie la Bologna.

Sinner, clasat pe locul doi mondial, a declarat că nu va răspunde convocării la lotul național deoarece vrea să se pregătească pentru Australian Open, potrivit AP. Competiția pe echipe de la Bologna se va desfășura imediat după Turneul de la Torino.

„Nu a fost o decizie ușoară… dar o săptămână de pregătire poate face diferența”, a spus Sinner pentru Sky Italia.

Presa italiană, inclusiv Gazzetta dello Sport, a criticat alegerea sa, subliniind succesul anterior al jucătorului în Cupa Davis 2023 și 2024. De asemenea, câteva legende ale tenisului italian au declarat că decizia reprezintă „o palmă pentru lumea sportului italian”.

Totuși, au fost și sportivi care au apărat alegerea lui Sinner, explicând că tenisul actual se concentrează pe turneele de Grand Slam și finala ATP, competițiile pe echipe având importanță secundară.