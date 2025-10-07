Alcaraz va juca împotriva amatorilor la Australian Open, cu premiu de 1 milion de dolari australieni

Evenimentul va opune 10 jucători amatori din toată Australia împotriva a 22 de profesioniști, iar câștigătorul va primi un premiu de un milion de dolari australieni (aproximativ 560.000 de euro). Marea surpriză a venit din partea lui Craig Tiley, directorul turneului, care a confirmat participarea lui Carlos Alcaraz, liderul mondial ATP.

Tiley a declarat: „Acum ai un milion de motive să iei o rachetă și să te pregătești pentru ianuarie”.

Formatul competiției este inedit: meciurile se joacă pe un singur punct, iar decizia cine servește sau primește se stabilește prin „piatră, foarfecă, hârtie”. Câștigătorul punctului trece în runda următoare.

Fazele de calificare vor avea loc în întreaga Australie, în timp ce tabloul final va fi organizat la Melbourne Park, iar finala se va disputa pe Rod Laver Arena, terenul central al complexului.

În plan personal, Alcaraz are șansa de a deveni cel mai tânăr jucător care câștigă toate cele patru turnee de Grand Slam, Australian Open fiind singurul titlu major care îi lipsește la 22 de ani. Tenismenul din El Palmar a promis că se va tatua cu un cangur în cazul în care va ridica trofeul Norman Brookes.