Prima pagină » Sport » Legenda tenisului feminin, învinsă în trei seturi la Auckland

Legenda tenisului feminin, învinsă în trei seturi la Auckland

Primul meci al sezonului s-a încheiat cu o eliminare pentru una dintre figurile emblematice ale tenisului, care a cedat la Auckland în fața unei adversare mai tinere, după o confruntare intensă.
Legenda tenisului feminin, învinsă în trei seturi la Auckland
Maria Miron
06 ian. 2026, 10:20, Sport

Revenită în circuit la început de an, Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, a fost învinsă marți în trei seturi la turneul WTA de la Auckland, dar prestația sa a arătat că diferența de vârstă nu îi anulează spiritul competitiv. Jucătoarea americană a cedat cu 6-4, 4-6, 6-2 în fața polonezei Magda Linette. În vârstă de 33 de ani, Linette este cap de serie numărul cinci, într-un meci care a durat mai mult de două ore.

Rămâne competitivă

A fost a 1.101-a partidă la simplu din cariera sa în circuitul WTA și primul meci oficial pentru Williams după eliminarea de la US Open, în august anul trecut. Deși clasată în prezent pe locul 582 mondial, fosta lideră WTA a demonstrat o formă fizică solidă, cu deplasare bună și un joc agresiv, reușind șapte ași și numeroase lovituri câștigătoare.

Învingătoarea laudă jocul învinsei

Adversara sa a recunoscut nivelul ridicat al jocului adus de veterana circuitului. „Uitați-vă la nivelul pe care l-a arătat. S-a mișcat foarte bine și a lovit extrem de solid, mai ales din alergare, spre spațiile libere”, a declarat Magda Linette într-un interviu acordat pe teren, citat de Associated Press.

Poloneza a admis că meciul a fost unul solicitant din punct de vedere mental. „A fost impresionant și a trebuit să rămân calmă. Te împinge în zone unde nu vrei să ajungi. Sunt bucuroasă că am reușit să mă adun și să revin cu un joc mai bun”.

Presiunea, văzută prin ochii unei legende

După meci, Williams a vorbit despre presiunea competiției și despre modul în care încearcă să o gestioneze în această etapă a carierei. „Cea mai mare presiune este cea pe care ne-o punem singuri. Apoi, când privești înapoi, îți dai seama că nu a fost chiar atât de important”, a spus tenismena americană. „Încerc să las lucrurile să curgă, să mă bucur și să trăiesc momentul. Nu e ușor, dar de aceea oamenii iubesc sportul”.

Williams va continua sezonul australian, urmând să joace la Hobart International, un turneu din circuitul WTA care precede Australian Open. La Melbourne, în primul turneu de Grand Slam al anului, va deveni cea mai în vârstă jucătoare prezentă pe tabloul principal.

Recomandarea video

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre introducerea serviciului militar obligatoriu
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cancan
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
Fenomenul meteo neobişnuit care va lovi România în ianuarie! Unul dintre cele mai atipice episoade climatice din ultimii 125 de ani
CSID
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor