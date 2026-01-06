Legenda tenisului feminin, învinsă în trei seturi la Auckland

Revenită în circuit la început de an, Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, a fost învinsă marți în trei seturi la turneul WTA de la Auckland, dar prestația sa a arătat că diferența de vârstă nu îi anulează spiritul competitiv. Jucătoarea americană a cedat cu 6-4, 4-6, 6-2 în fața polonezei Magda Linette. În vârstă de 33 de ani, Linette este cap de serie numărul cinci, într-un meci care a durat mai mult de două ore.

Rămâne competitivă

A fost a 1.101-a partidă la simplu din cariera sa în circuitul WTA și primul meci oficial pentru Williams după eliminarea de la US Open, în august anul trecut. Deși clasată în prezent pe locul 582 mondial, fosta lideră WTA a demonstrat o formă fizică solidă, cu deplasare bună și un joc agresiv, reușind șapte ași și numeroase lovituri câștigătoare.

Învingătoarea laudă jocul învinsei

Adversara sa a recunoscut nivelul ridicat al jocului adus de veterana circuitului. „Uitați-vă la nivelul pe care l-a arătat. S-a mișcat foarte bine și a lovit extrem de solid, mai ales din alergare, spre spațiile libere”, a declarat Magda Linette într-un interviu acordat pe teren, citat de Associated Press.

Poloneza a admis că meciul a fost unul solicitant din punct de vedere mental. „A fost impresionant și a trebuit să rămân calmă. Te împinge în zone unde nu vrei să ajungi. Sunt bucuroasă că am reușit să mă adun și să revin cu un joc mai bun”.

Presiunea, văzută prin ochii unei legende

După meci, Williams a vorbit despre presiunea competiției și despre modul în care încearcă să o gestioneze în această etapă a carierei. „Cea mai mare presiune este cea pe care ne-o punem singuri. Apoi, când privești înapoi, îți dai seama că nu a fost chiar atât de important”, a spus tenismena americană. „Încerc să las lucrurile să curgă, să mă bucur și să trăiesc momentul. Nu e ușor, dar de aceea oamenii iubesc sportul”.

Williams va continua sezonul australian, urmând să joace la Hobart International, un turneu din circuitul WTA care precede Australian Open. La Melbourne, în primul turneu de Grand Slam al anului, va deveni cea mai în vârstă jucătoare prezentă pe tabloul principal.