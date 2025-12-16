Prima pagină » Sport » Novak Djokovic va juca la turneul ATP 250 de la Adelaide înainte de Openul Australiei

Novak Djokovic va participa la turneul ATP 250 de la Adelaide, programat în perioada 12 - 17 ianuarie 2026, ca parte a pregătirii pentru Australian Open (18 ianuarie - 1 februarie 2026), au anunțat marți organizatorii competiției.
16 dec. 2025

Novak Djokovic, în vârstă de 38 de ani, ocupant al locului 4 mondial, a câștigat de două ori turneul de la Adelaide, în 2007 și 2023. Pe lista jucătorilor anunțați pentru ediția 2026 se mai află Stefanos Tsitsipas, Jack Draper, Tommy Paul și Joao Fonseca.

În 2025, Novak Djokovic a ales turneul de la Brisbane pentru startul de sezon. Atunci a fost eliminat în sferturile de finală. A ajuns apoi în semifinale la Australian Open, fiind învins de Alexander Zverev.

La Melbourne, Djokovic va încerca să cucerească al 11-lea trofeu al carierei la Australian Open. Ar reprezenta al 25-lea titlu de Mare Șlem, primul după US Open 2023.

Cu excepția sezonului 2017, când a fost accidentat, sârbul a câștigat cel puțin un turneu de Grand Slam în fiecare an între 2010 și 2023.

În ultimele două sezoane, cele opt turnee majore au fost împărțite în mod egal între Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

