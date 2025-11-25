Novak Djokovic devine antreprenor: tenismenul lansează o gamă de snacksuri pe bază de sorg

„A mânca fără gluten nu ar trebui să însemne să renunți la gust, textură sau nutriție”, a spus Djokovic. „De aceea Cob rezonează cu mine: reprezintă tot ceea ce prețuiesc în performanță și stare de bine: ingrediente gândite cu atenție, arome extraordinare și accesibilitate reală”, scrie Food Dive.

Gustarea este prietenoasă cu mediul, deoarece promovează biodiversitatea solului, agricultura regenerativă și necesită puțină apă sau deloc, în afară de ploaie, potrivit companiei. De asemenea, conține antioxidanți și fibre prebiotice care susțin bacteriile bune și digestia.

În plus, Cob a menționat că gustarea este potrivită și pentru utilizatorii de medicamente de tip GLP-1. Sorgul este un amidon rezistent care poate stimula în mod natural GLP-1-urile naturale ale organismului, menținând senzația de sațietate pentru mai mult timp.

Sorgul este o cereală rezistentă, originară din Africa, care seamănă cu porumbul și are semințe comestibile amidonoase. Este a cincea cea mai cultivată cereală din lume și este bogată în nutrienți, cum ar fi proteine, fibre, fier și antioxidanți. Deoarece nu conține gluten, este o alternativă sănătoasă la alte cereale, fiind folosită în alimentație, dar și în producția de etanol, biogaz sau chiar mături.

Cob a fost fondată în 2022 de Jessica Davidoff, după ce fiul ei mai mare a dezvoltat o alergie la porumb.

„Popcornul a fost unul dintre cele mai greu de abandonat, așa că am început să experimentez alternative și am descoperit sorgul, un grâu antic care pocnește frumos și are un gust chiar mai bun”, a spus Davidoff într-o declarație.

Gustarea este disponibilă în patru arome: Cacio e Pepe, Mediterranean Herb, Olive Oil & Pink Salt și Seriously Cheesy.