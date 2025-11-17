Tenismenul sârb Novak Djokovic, la 38 ani, dezvăluie secretul longevității sale

„În trei luni după ce am renunțat la gluten, lactate și zahăr, am simțit o schimbare extraordinară și nu m-am mai întors niciodată la vechile obiceiuri”, a explicat Djokovic pentru Business Insider, într-un interviu publicat luni.

„Nu aș spune că este singurul secret al succesului meu, dar se află foarte aproape de el. Pot să mănânc ocazional, dar încerc să respect cât pot această dietă”, a adăugat jucătorul.

Modificările alimentare i-au adus și beneficii în ceea ce privește respirația și somnul.

„Când poți respira corect și nu simți că ai sistemul respirator blocat, joci mai bine pe teren, ai mai multă energie, te antrenezi mai bine și dormi mai bine”, a spus el.

Djokovic acordă o atenție deosebită și sănătății emoționale.

„Combinația laturii mentale cu partea emoțională este un proces care nu se termină niciodată. Nu poți separa emoțiile și partea mentală când intri pe teren”, a completat Djokovic.

Djokovic subliniază că nu există perfecțiune, dar respectarea acestor principii de bază i-a permis să rămână competitiv în fața noii generații de jucători, în frunte cu Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

„Este o abordare multidisciplinară. Aș spune că totul este cu adevărat conectat în ceea ce privește corpul, mintea și sufletul”, a încheiat el.

În 2025, Djokovic a câștigat două titluri ATP, obținând 39 de victorii în 50 de partide disputate. Este singurul jucător din Top 10 ATP care are peste 28 de ani.