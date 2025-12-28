Tenis. Nick Kyrgios câștigă „Bătălia Sexelor” împotriva Arynei Sabalenka

Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios a învins-o duminică, la Dubai, liderul WTA, pe belarusa Aryna Sabalenka, în meciul intitulat „Bătălia Sexelor”.
Partida a fost o demonstrație de marketing între doi sportivi reprezentați de aceeași agenție, însă spectacolul nu a fost la nivelul așteptărilor.
Terenul a fost inegal, jumătatea de teren a lui Sabalenka fiind cu 9% mai mică. Primul set a mers cap la cap până la 3-3, iar în al șaptelea game, Sabalenka (27 de ani) a condus cu 40-15.
Atunci Kyrgios (30 de ani) a decis să se concentreze și, sub privirile foștilor fotbaliști brazilieni Ronaldo și Kaka, a câștigat unsprezece puncte consecutive, adjudecându-și setul cu 6-3.
În setul doi, Sabalenka a condus cu 3-1, însă a pierdut patru game-uri consecutive în fața lui Kyrgios, numărul 671 ATP, care a preluat conducerea cu 5-3.
Australianul a ratat trei mingi de meci și a câștigat partida pe a patra șansă. „Bătălia Sexelor” s-a încheiat astfel cu victoria lui Nick Kyrgios în două seturi, 6-3, 6-3.
Până acum, au avut loc trei meciuri istorice sub denumirea „Bătălia Sexelor”: în 1973 Bobby Riggs a învins-o pe Margaret Court, apoi aceeași perioadă, Billie Jean King l-a învins pe Bobby Riggs, iar în 1992 Jimmy Connors a învins-o pe Martina Navratilova în două seturi.