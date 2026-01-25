Australian Open: Aryna Sabalenka se califică în sferturile de finală

Aryna Sabalenka s-a calificat pentru a patra oară consecutiv în sferturile de finală ale Australian Open, după ce a învins-o pe canadiana Victoria Mboko, numărul 17 mondial, cu 6-1, 7-6 (1).

Sabalenka a condus setul al doilea cu 4-1, apoi nu a reușit să convertească trei puncte de meci în timp ce conducea cu 5-4. Mboko a recuperat încet avantajul și a forțat un tiebreak, dar Sabalenka a dominat, potrivit Associated Press.

The stats don’t lie 🤷‍♀️ The Grand Slam tiebreak queen Aryna Sabalenka has made her 13th consecutive Grand Slam quarterfinal, defeating Mboko 6-1 7-6(1) on RLA.#AO26 pic.twitter.com/QS6gv9Hq2A — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2026

„Ce jucătoare incredibilă pentru o vârstă atât de tânără. Este incredibil să vezi aceste copii apărând în turneu. Nu-mi vine să cred că spun asta. Mă simt ca un copil”, a spus Sabalenka despre Mboko.

„M-a provocat foarte mult și sunt fericită că am trecut mai departe”, a adăugat Sabalenka în interviul acordat pe teren, potrivit sursei citate.

A fost a 20-a victorie consecutivă la tiebreak pentru Sabalenka.

Sabalenka a câștigat acest Grand Slam în 2023 și 2024 și a fost finalistă anul trecut împotriva lui Madison Keys. Sabalenka a câștigat, de asemenea, și două titluri la US Open.

Sabalenka va înfrunta o jucătoare și mai tânără în sferturile de finală, respectiv Iva Jovic, în vârstă de 18 ani, din SUA.