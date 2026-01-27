Prima pagină » Sport » Aryna Sabalenka o învinge pe Jovic și ajunge a patra oară consecutiv în semifinalele Australian Open

Aryna Sabalenka o învinge pe Jovic și ajunge a patra oară consecutiv în semifinalele Australian Open

Aryna Sabalenka, liderul mondial WTA, s-a calificat marți în semifinalele Australian Open, după ce a învins-o pe americanca Iva Jovic (18 ani, 27 WTA) în sferturile de finală, scor 6-3, 6-0, într-un meci disputat pe Rod Laver Arena.
Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
27 ian. 2026, 07:21, Sport

Sabalenka a avut nevoie de puțin sub 90 de minute pentru a-și asigura victoria. Dublă campioană la Melbourne (2023, 2024), jucătoarea din Belarus ajunge astfel la a patra semifinală consecutivă la Australian Open și la a 14-a semifinală de Grand Slam din carieră.

În primul set, Sabalenka a rezistat presiunii puse de Jovic, care a venit după un parcurs remarcabil, inclusiv o victorie în fața unei jucătoare din Top 10.

Bielorusa a făcut break rapid și a controlat momentele-cheie, câștigând setul inaugural după un game de 11 minute. Setul secund a fost dominat autoritar de Sabalenka, care nu i-a mai cedat niciun game adversarei sale.

Statisticile confirmă superioritatea liderului mondial. Sabalenka a reușit 31 de lovituri câștigătoare, doar 17 greșeli neforțate, 83% puncte câștigate cu primul serviciu și 88% eficiență la urcările la fileu.

Sabalenka nu a pierdut niciun set la ediția din acest an a turneului.

În semifinale, Aryna Sabalenka o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre Coco Gauff (SUA, cap de serie numărul 3) și Elina Svitolina (Ucraina, cap de serie numărul 12).

Căldura extremă a perturbat serios programul turneului.

După-amiaza, după ce indicele de căldură a atins nivelul 5, s-a decis întreruperea imediată a jocului pe toate terenurile secundare. Meciurile de juniori, dublu și dublu mixt, precum și sesiunile de antrenament au fost suspendate.

Pe terenurile principale, Rod Laver Arena și Margaret Court Arena, acoperișurile au fost închise, permițând disputarea meciurilor în condiții controlate.

Duelul dintre Aryna Sabalenka și Iva Jovic a fost finalizat înainte de întrerupere.

