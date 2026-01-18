Aryna Sabalenka, lider mondial, victorie categorică în primul tur la Australian Open, cu Rajaonah

Tânăra franțuzoaică, în vârstă de 20 de ani, prezentă la Melbourne printr-un wild-card, a început în forță și a reușit un break chiar din primul game. Sabalenka a avut nevoie de câteva game-uri pentru a-și intra în ritm, dar a construit punctele cu precizie și putere.

În finalul primului set, numărul 1 mondial a reușit al doilea break decisiv, închizând setul cu 6-4.

În actul secund, Sabalenka a câștigat primele cinci game-uri, impunându-și forța și, în special, serviciul. Rakotomanga nu a putut ține pasul cu adversara. Setul secund s-a încheiat cu 6-1, un scor ceva mai sever, dar în linie cu evoluția meciului.

După meci, Sabalenka a spus că arena Rod Laver „se simte minunat, ca acasă”, și a recunoscut că nu a jucat cel mai bun tenis al său.

„Nu cred că am jucat cel mai bine, dar mi-am găsit ritmul spre finalul primului set, ceea ce mă bucură. E greu să joci împotriva unei jucătoare tinere și, în plus, împotriva unei stângace”, a spus Sabalenka.

Partida a fost urmărită și de Rod Laver și Roger Federer, aflați în tribună, despre care Sabalenka a spus că a fost puțin tensionată să joace bine în fața „legendelor”.

Jucătoare din Belarus a făcut, apoi, și un selfie cu cei doi.

Următoarea adversară a liderului mondial va fi învingătoarea dintre chinezoaica Zhuoxuan Bai (locul 697 WTA) și rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (locul 44 WTA).