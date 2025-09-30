Jannik Sinner îl învinge pe Alex de Minaur și se califică în a 30-a sa finală ATP, la Beijing

Italianul Jannik Sinner și-a menținut recordul perfect în meciurile directe împotriva australianului Alex de Minaur, învingându-l marți cu 6-3, 4-6, 6-2, în semifinalele China Open. Victoria îl propulsează pe italian în cea de-a 30-a finală la nivel ATP și în a noua finală consecutivă pe hard.

Sinner este al doilea jucător, după Novak Djokovic (2012-2015), care reușește să ajungă în trei finale consecutive la Beijing, după succesul din 2023 și înfrângerea în fața lui Carlos Alcaraz în 2024. În finala de miercuri, jucătorul de pe locul 2 mondial îl va întâlni pe învingătorul dintre Daniil Medvedev și Learner Tien.

De Minaur, care a obținut cele mai multe victorii pe hard la nivel ATP în 2025 (34), nu a reușit să treacă de Sinner, care l-a dominat în primul și al treilea set cu agresivitate de la linia de pe fundul terenului.

Australianul a câștigat doar al doilea set împotriva numărului 2 mondial, însă Sinner și-a revenit rapid, încheind meciul după două ore și 20 de minute.

Cu această performanță, de Minaur urcă pe locul 7 în clasamentul anului, apropiindu-se de calificarea la Turneul Campionilor, în timp ce Sinner încearcă să-și mențină ritmul în lupta cu spaniolul Carlos Alcaraz pentru locul 1 în clasamentul final al sezonului.