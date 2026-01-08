Volei Alba Blaj joacă la Volero Le Cannet, în duelul pentru locul 3 din grupă în Champions League

Partida dintre Volei Alba Blaj și Volero este programată de la ora 21:00. Duelul se anunță unul echilibrat, având în vedere istoricul confruntărilor directe dintre cele două echipe.

Cele două formații s-au întâlnit de șase ori până acum în Liga Campionilor. Bilanțul este perfect egal: trei victorii pentru fiecare.

Ultimele dueluri directe au avut loc în sezonul 2023/2024 al competiției. Atunci Volero s-a impus cu 3-2 la Blaj, iar echipa română a câștigat clar returul din Franța, cu 3-0.

De altfel, CS Volei Alba Blaj este singura echipă din România pe care Volero Le Cannet a întâlnit-o vreodată în Champions League.

Volei Alba Blaj a eliminat pe Volero în 2022, în sferturile Cupei CEV

În competițiile europene, Blajul are amintiri plăcute în fața adversarei de joi. Campioana României a eliminat pe Volero în sferturile de finală ale Cupei CEV din 2022. Blajul s-a impus atunci cu 3-0 pe teren propriu și 3-2 în deplasare.

Per total, însă, formația din Alba Iulia are un bilanț negativ împotriva echipelor din Franța în Champions League: patru victorii și șase înfrângeri.

Gruparea franceză ocupă în prezent locul 5 în campionatul intern, poziție care o menține în lupta pentru play-off. Înaintea duelului cu Blaj, Volero a transferat-o pe Ljubica Milojevic, după indisponibilitatea lui Marie Andriamaherizo.

Volei Alba Blaj se află pe prima poziție în clasamentul Diviziei A1, după încheierea turului primei faze a campionatului, la egalitate de puncte cu CSO Voluntari.

„Va fi un meci foarte greu pentru noi. Alba Blaj este o echipă foarte bună, au jucat foarte bine contra celor de la VakifBank. Pentru noi, este o mare oportunitate să disputăm un meci de nivel înalt, care ne ajută să creștem”, a spus antrenorul echipei franceze, Marco Fenoglio, pentru CEV.

„Meciul de la Le Cannet este foarte important pentru noi, pentru că întâlnim adversarul cu care ne luptăm pentru poziția care duce în Cupa CEV. Cred că echipa este pregătită”, a spus, la rândul său, antrenorul campioanei României, Guillermo Naranjo Hernández.