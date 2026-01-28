Alba Blaj întâlnește campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci, în Liga Campionilor la volei feminin

Volei Alba Blaj și Savino Del Bene Scandicci se vor întâlni pentru a patra oară în istoria recentă a duelurilor internaționale.

Până acum, echipa italiană s-a impus de fiecare dată. A fost 3-1 la Târgu Mureș și 3-0 la Florența, în finala Cupei CEV 2023, respectiv 3-0 pe 27 noiembrie 2025, în prima etapă a Grupei A din Champions League.

Savino Del Bene Scandicci vine la Blaj cu statutul de campioană mondială a cluburilor, titlu cucerit în decembrie 2025, la São Paulo (Brazilia), după ce a învins cu 3-1 pe Imoco Conegliano, deținătoarea Ligii Campionilor.

Totuși, în ultimul meci disputat, italiencele au pierdut dramatic finala Cupei Italiei, fiind învinse la Torino tot de Imoco Conegliano, scor 0-3 (29-31, 24-26, 25-27).

Pe plan internațional, Savino Del Bene Scandicci mai are în palmares Cupa Challenge (2022) și Cupa CEV (2023), alături de titlul de campioană mondială (2025).

Tot miercuri, alte două echipe românești mai evoluează în cupele europene, dar la volei masculin. Ambele partide se dispută în România.

În CEV Cup, Corona Brașov se află într-o situație dificilă după ce a pierdut prima manșă a optimilor de finală, scor 0-3, cu Orion Stars Doetinchem, din Țările de Jos.

Orion sunt lideri autoritari în campionatul intern cu 12 victorii din tot atâtea meciuri. Corona are nevoie de un succes cu 3-0 sau 3-1 pentru a trimite calificarea în setul de aur.

Partida este programată de la ora 19:00.

Totodată, în Challenge Cup, SCM Zalău se confruntă cu o misiune dificilă în returul optimilor de finală, contra elvețienilor de la Volley Nafels.

După înfrângerea din tur, 0-3, sălăjenii trebuie să câștige cu 3-0 sau 3-1 pentru a forța setul de aur și a spera în calificarea în faza următoare.

Meciul este programat de la ora 18:00.