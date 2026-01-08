Prima pagină » Sport » Un celebru antrenor din NBA, certat de mama sa pentru ieșirea nervoasă la adresa arbitrilor

Antrenorul Steve Kerr, de patru ori campion în NBA cu Golden State Warriors, a recunoscut că mama sa, Ann Kerr, în vârstă de 91 de ani, a fost profund dezamăgită de comportamentul său din finalul meciului pierdut la limită cu Los Angeles Clippers, în care a fost eliminat în sfertul al patrulea.
08 ian. 2026, 09:39, Sport

Steve Kerr, în vârstă de 60 de ani, a primit două faulturi tehnice consecutive și a cincea eliminare din cariera sa de antrenor, după ce a protestat vehement la adresa arbitrului John Collins, nemulțumit de o decizie de tip goaltending.

Kerr a fost ținut la distanță de oficiali de către Gary Payton II, Gui Santos și secundul Terry Stotts, o scenă care a atras atenția tribunelor – inclusiv a mamei sale, prezentă la meci.

„Totul e bine, mai puțin faptul că mama mea a fost teribil de dezamăgită de mine”, a spus Kerr înaintea meciului de joi cu Milwaukee Bucks, potrivit AP.

„Era la meci și părea îngrozită după. M-a întrebat dacă aveam de gând să lovesc arbitrul. I-am spus: «Mamă, n-am lovit pe nimeni în viața mea», iar ea mi-a răspuns: «Așa părea, de ce te țineau toți acei bărbați?»”, a adăugat antrenorul.

Kerr a recunoscut că reacția mamei sale l-a pus pe gânduri: „M-a speriat puțin că a crezut că chiar aș putea lovi pe cineva”.

Curry îl apără pe Steve Kerr

Draymond Green a privit situația cu umor: „Mă bucur că mama lui l-a pus la punct, e grozav”.

Stephen Curry, liderul echipei, a apreciat însă reacția antrenorului său, chiar dacă aceasta a fost taxată în familie.

„Am văzut reacții mai grave de atât. E o relație sănătoasă mamă–fiu, faptul că urmărește fiecare meci și îi pasă atât de mult încât să-l certe. Dar, noi aveam nevoie de acea intervenție. Doamna Kerr, îl iertăm sigur”, a spus Curry.

De cealaltă parte, antrenorul lui Milwaukee Bucks, Doc Rivers, a glumit pe seama incidentului, amintind că și el a fost certat de mama sa în trecut pentru limbajul folosit la meciuri.

„Așa sunt mamele. Spui «îmi pare rău», dar știi că a doua zi s-ar putea să faci la fel”, a spus Rivers, zâmbind.

Steve Kerr a evitat să detalieze exact ce l-a scos din sărite, limitându-se să spună că a fost nemulțumit de „câteva decizii”.

Golden State a câștigat partida de joi, cu Milwakee, scor 120-113, bifând a 20-a victorie a sezonului. Curry a marcat 31 de puncte. Kerr nu a mai fost eliminat.

