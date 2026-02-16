Prima pagină » Sport » Echipa lui Anthony Edwards a învins echipa lui LeBron James în finala meciului vedetelor din NBA

Echipa lui Anthony Edwards a învins echipa lui LeBron James în finala meciului vedetelor din NBA

Echipa „Stars”, condusă de Anthony Edwards, care și-a adjudecat trofeul MVP, a câștigat luni dimineață mini-turneul organizat în noul format al meciului vedetelor din NBA - All-Star Game, într-o finală în care a învins echipa din care a făcut parte LeBron James.
Echipa lui Anthony Edwards a învins echipa lui LeBron James în finala meciului vedetelor din NBA
sursă foto: NBA
Petre Apostol
16 feb. 2026, 07:30, Sport

Anthony Edwards, de la Minnesota Timberwolves, a fost liderul formației sale în finala disputată la Intuit Dome, Inglwood, California. „Stars” a învins categoric echipa „Stripes” în NBA All-Star Game, din care au făcut parte LeBron James și Kawhi Leonard, scor 47-21.

Liga nord-americană a introdus al patrulea format diferit în tot atâția ani pentru All-Star Game. Anul acesta a propus un mini-turneu între două selecționate ale jucătorilor americani („Stars” și „Stripes”) și o echipă formată din baschetbaliști internaționali („World”).

În primul meci, „Stars” a trecut cu 37-36 de echipa „World”, după prelungiri. Edwards a trimis partida în prelungiri cu o aruncare de trei puncte, cu 13,3 secunde înainte de finalul timpului regulamentar. Apoi a înscris primele puncte în prelungiri, care s-au jucat până o echipă marchează 5 puncte. Francezul Victor Wembanyama a replicat cu o triplă, însă canadianul Scottie Barnes a decis meciul cu singura sa aruncare reușită din joc.

În al doilea meci, „Stripes” s-a impus la limită, după ce De’Aaron Fox a marcat de la distanță la ultima fază, din pasa lui Donovan Mitchell, care primise mingea sub panou de la James. Jaylen Brown a fost principalul marcator al învingătorilor, cu 11 puncte. LeBron James a contribuit cu opt puncte, la a 21-a sa prezență într-un All-Star Game, record al evenimentului.

Al treilea joc din faza preliminară a fost dominat de Leonard, care a înscris 31 de puncte în victoria „Stripes” cu 48-45. Baschetbalistul a avut 11 reușite din 13 aruncări și 6 din 7 de la distanță, inclusiv o triplă decisivă cu 3,5 secunde înainte de final.

Anthony Edwards, desemnat MVP al NBA All-Star Game

În finală însă, echipa „Stripes” a părut epuizată, iar Edwards și colegii săi au profitat. Fundașul de 24 de ani, deja la a patra selecție All-Star, a încheiat cu 13 puncte în primul meci, 11 în al doilea și opt în finală. În urma performanței sale, a primit trofeul MVP, distincție care poartă numele legendarului Kobe Bryant.

Echipa „World” a fost afectată de absențe importante. Liderul la puncte al sezonului din NBA, Luka Dončić, și Nikola Jokić, triplu MVP al ligii, au lipsit din al doilea meci. Giannis Antetokounmpo nu a evoluat deloc. Wembanyama a fost principalul marcator al selecționatei internaționale în ambele apariții, cu 14 și 19 puncte.

Comisarul NBA, Adam Silver, a mulțumit jucătorilor pentru nivelul de intensitate arătat, la ceremonia de premiere.

În tribune s-a aflat și fostul președinte al SUA, Barack Obama, primit cu ovații înaintea meciului.

All-Star Weekend rămâne în vestul Statelor Unite ale Americii și în 2027, când Phoenix va găzdui evenimentul pentru a patra oară.

Recomandarea video

SONDAJ G4Media: Crezi că parteneriatul civil ar trebui să fie legalizat și în România?
G4Media
Harta țărilor din regiune unde comunismul este interzis. România este una dintre puținele țări din Europa de Est unde nu sunt interzise partidele și simbolurile comuniste
Gandul
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Libertatea
Rețetă de ciorbă afumată. Cum să gătești ciorba ciocăneșteană, în 4 pași simpli
CSID
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Promotor