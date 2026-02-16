Echipa lui Anthony Edwards a învins echipa lui LeBron James în finala meciului vedetelor din NBA

Anthony Edwards, de la Minnesota Timberwolves, a fost liderul formației sale în finala disputată la Intuit Dome, Inglwood, California. „Stars” a învins categoric echipa „Stripes” în NBA All-Star Game, din care au făcut parte LeBron James și Kawhi Leonard, scor 47-21.

Liga nord-americană a introdus al patrulea format diferit în tot atâția ani pentru All-Star Game. Anul acesta a propus un mini-turneu între două selecționate ale jucătorilor americani („Stars” și „Stripes”) și o echipă formată din baschetbaliști internaționali („World”).

În primul meci, „Stars” a trecut cu 37-36 de echipa „World”, după prelungiri. Edwards a trimis partida în prelungiri cu o aruncare de trei puncte, cu 13,3 secunde înainte de finalul timpului regulamentar. Apoi a înscris primele puncte în prelungiri, care s-au jucat până o echipă marchează 5 puncte. Francezul Victor Wembanyama a replicat cu o triplă, însă canadianul Scottie Barnes a decis meciul cu singura sa aruncare reușită din joc.

În al doilea meci, „Stripes” s-a impus la limită, după ce De’Aaron Fox a marcat de la distanță la ultima fază, din pasa lui Donovan Mitchell, care primise mingea sub panou de la James. Jaylen Brown a fost principalul marcator al învingătorilor, cu 11 puncte. LeBron James a contribuit cu opt puncte, la a 21-a sa prezență într-un All-Star Game, record al evenimentului.

Al treilea joc din faza preliminară a fost dominat de Leonard, care a înscris 31 de puncte în victoria „Stripes” cu 48-45. Baschetbalistul a avut 11 reușite din 13 aruncări și 6 din 7 de la distanță, inclusiv o triplă decisivă cu 3,5 secunde înainte de final.

Anthony Edwards, desemnat MVP al NBA All-Star Game

În finală însă, echipa „Stripes” a părut epuizată, iar Edwards și colegii săi au profitat. Fundașul de 24 de ani, deja la a patra selecție All-Star, a încheiat cu 13 puncte în primul meci, 11 în al doilea și opt în finală. În urma performanței sale, a primit trofeul MVP, distincție care poartă numele legendarului Kobe Bryant.

Echipa „World” a fost afectată de absențe importante. Liderul la puncte al sezonului din NBA, Luka Dončić, și Nikola Jokić, triplu MVP al ligii, au lipsit din al doilea meci. Giannis Antetokounmpo nu a evoluat deloc. Wembanyama a fost principalul marcator al selecționatei internaționale în ambele apariții, cu 14 și 19 puncte.

Comisarul NBA, Adam Silver, a mulțumit jucătorilor pentru nivelul de intensitate arătat, la ceremonia de premiere.

În tribune s-a aflat și fostul președinte al SUA, Barack Obama, primit cu ovații înaintea meciului.

All-Star Weekend rămâne în vestul Statelor Unite ale Americii și în 2027, când Phoenix va găzdui evenimentul pentru a patra oară.