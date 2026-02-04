Echipele pentru All Star Game-ul din NBA, stabilite. LeBron face echipă cu Curry și Durant

LeBron James se află la cel de-al 22-lea său All Star Game consecutiv, record al ligii. NBA a anunțat miercuri loturile pentru All Star Game 2026, care va avea loc duminică, la Intuit Dome, Inglewood, California.

Pentru prima dată, meciul se va desfășura în format „SUA vs. Echipa Lumii”. Evenimentul cuprinde două echipe de jucători americani și o echipă internațională, într-un mini-turneu de patru jocuri a câte 12 minute fiecare.

Ideea confruntării SUA vs. restul lumii a fost discutată ani la rând înainte de a deveni realitate în acest sezon. NBA și sindicatul jucătorilor (NBPA) au prezentat acest format mult așteptat în încercarea de a reaprinde interesul pentru All Star Game, după ce formatul de tip turneu din sezonul trecut a fost intens criticat.

Kawhi Leonard, de la Los Angeles Clippers, considerat de mulți cel mai valoros jucător omis inițial din lista celor 24 de baschetbaliști, a fost adăugat miercuri în ultimul moment în lotul american. Această mutare a dus la includerea lui Karl-Anthony Towns în echipa internațională. Towns s-a născut în New Jersey, dar a ales să joace la nivel internațional pentru Republica Dominicană, țara de origine a mamei sale, decedată.

NBA a precizat că dimensiunea loturilor putea fi ajustată pentru a asigura minimum opt jucători per echipă. Giannis Antetokounmpo nu este așteptat să joace din cauza unei accidentări, motiv pentru care Team World are nouă jucători.

Programul meciurilor:

SUA Stars vs. Team World

SUA Stripes vs. câștigătoarea jocului 1

SUA Stripes vs. învinsa jocului 1

Finala (primele două echipe clasate)

Dacă toate cele trei echipe termină cu 1-1, primul criteriu de departajare va fi diferența de puncte dintre cele două jocuri ale fiecărei echipe.

Distribuția echipelor în NBA All Star Game

Echipa SUA Stars (jucători mai tineri):

Scottie Barnes

Devin Booker

Cade Cunningham

Jalen Duren

Anthony Edwards

Chet Holmgren

Jalen Johnson

Tyrese Maxey

Echipa SUA Stripes (jucători mai în vârstă):

Jaylen Brown

Jalen Brunson

Stephen Curry

Kevin Durant

LeBron James

Kawhi Leonard

Donovan Mitchell

Norman Powell

Team World (jucători internaționali):

Giannis Antetokounmpo

Deni Avdija

Luka Dončić

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokić

Jamal Murray

Pascal Siakam

Karl-Anthony Towns

Victor Wembanyama

Antrenori:

SUA Stars: J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons)

SUA Stripes: Mitch Johnson (San Antonio Spurs)

Team World: Darko Rajaković (Toronto Raptors)

Titulari și rezerve (pe conferințe):

Conferința de Est

Titulari: Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Cade Cunningham, Tyrese Maxey

Rezerve: Scottie Barnes, Jalen Duren*, Jalen Johnson*, Donovan Mitchell, Norman Powell*, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns

Conferința de Vest

Titulari: Stephen Curry, Luka Dončić, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Victor Wembanyama

Rezerve: Deni Avdija*, Devin Booker, Kevin Durant, Anthony Edwards, Chet Holmgren*, LeBron James, Jamal Murray*

(*indică prima selecție All Star)

Această ediție marchează al 75-lea All Star Game din istorie.