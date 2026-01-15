Prima pagină » Sport » Orlando Magic învinge Memphis Grizzlies, în primul meci din NBA jucat în Germania

Orlando Magic a învins Memphis Grizzlies, scor 118-111, la Berlin, în primul meci din NBA din sezonul regulat disputat în Germania, partidă încheiată după joi, după mierzul nopții.
16 ian. 2026

Pentru Orlando Magic, Paolo Banchero a reușit 26 de puncte și 13 recuperări, iar Franz Wagner a adunat 18 puncte și nouă recuperări la revenirea după accidentare.

Franz Wagner a lipsit mai bine de o lună din cauza unei entorse la gleznă, dar a revenit pe teren chiar în țara sa natală, evoluând alături de fratele său, Moritz Wagner, pentru prima dată după mai bine de un an.

Moritz Wagner, care și-a rupt ligamentul încrucișat anterior al genunchiului stâng în decembrie 2024, a revenit în această săptămână și a marcat șapte puncte în 14 minute.

Pentru Memphis, Jaren Jackson Jr. a fost principalul marcator, cu 30 de puncte, Santi Aldama a adăugat 18, iar Cedric Coward 17.

Grizzlies traversează o perioadă dificilă, cu șapte înfrângeri în ultimele nouă meciuri. Ja Morant a lipsit din cauza unei accidentări la gamba dreaptă, însă comisarul NBA, Adam Silver, și-a exprimat optimismul că vedeta lui Memphis va putea juca duminică, atunci când cele două echipe se vor întâlni din nou, la Londra.

Orlando Magic, a treia victorie din patru meciuri

Anthony Black a contribuit cu 21 de puncte pentru Orlando, care a obținut a treia victorie în ultimele patru partide.

Memphis a condus cu 52-32 la jumătatea sfertului doi, însă Magic a redus diferența până la pauză și a avut un parțial de 13-0 în sfertul al treilea, preluând conducerea cu 84-73.

Grizzlies au revenit și au trecut în avantaj, 105-102, cu puțin peste patru minute înainte de final, însă Franz Wagner a egalat cu o aruncare de trei puncte și a contribuit decisiv pe final, marcând cinci puncte în ultimul minut și jumătate.

Liga profesionistă de baschet din America de Nord a mai disputat un meci de pregătire în Germania de Vest în 1984, însă acesta a fost primul joc din sezonul regulat organizat în Germania.

În actuala stagiune, liga a debutat cu un număr record de 135 de jucători internaționali, dintre care 71 din Europa. Pentru partida de la Berlin au fost vândute bilete către fani din 62 de țări, iar peste 250.000 de persoane au încercat să obțină tichete, potrivit NBA.

