Scandal uriaș. Procurorii susțin că au descoperit o rețea care truca meciurile de baschet din SUA

Procurorii federali acuză 20 de bărbați de presupusă conspirație la trucarea meciurilor de baschet universitar, conform New York Times. Acuzațiile au fost prezentate joi. Potrivit procurorilor federali, în schemă au fost implicați fostul jucător LSU și NBA, Antonio Blakeney, și doi bărbați puși deja sub acuzare pentru presupusul lor rol într-o schemă de pariuri sportive în NBA.

În total, schema a inclus 39 de jucători de baschet universitar din 17 echipe. Procurorii au stabilit că operațiunea a început în 2022, când Fairley și Hennen l-au recrutat pe Blakeney, care atunci juca în China, pentru a truca meciuri din ligă chineză.

Ulterior, cei trei ar fi lucrat împreună pentru a truca meciuri de baschet universitar din SUA în timpul sezoanelor 2023-24 și 2024-25, conform unui rechizitoriu al Biroului Procurorului SUA pentru Districtul Estic al Pennsylvaniei.

Ei au recrutat jucători universitari cu sume de bani cuprinse între 10.000 și 30.000 de dolari pentru fiecare meci. În schimb, capii rețelei pariau sute de mii de dolari pe diverse aspecte ale meciului trucat și câștigau sume uriașe. Procurorii au prezentat și lista cu numele sportivilor care ar fi fost implicați.