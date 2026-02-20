Prima pagină » Sport » Vedeta lui Detroit Pistons, Cade Cunningham, scrie istorie la Madison Square Garden în NBA

Vedeta lui Detroit Pistons, Cade Cunningham, scrie istorie la Madison Square Garden în NBA

Cade Cunningham a oferit un recital în „Big Apple”, vineri dimineață, conducându-și echipa Detroit Pistons la o victorie categorică, 126-111, pe terenul lui New York Knicks, într-un duel între două dintre cele mai bune echipe din Conferința de Est din Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).
Vedeta lui Detroit Pistons, Cade Cunningham, scrie istorie la Madison Square Garden în NBA
sursă foto: Detroit Pistons / Facebook
Petre Apostol
20 feb. 2026, 07:57, Sport

Proaspăt câștigător al All-Star Game 2026 alături de USA Stars, conducătorul de joc Cade Cunningham de la Detroit a încheiat partida cu 42 de puncte (17/34 din acțiune) și 13 pase decisive, fiind cel mai bun al meciului. Vedeta liderului din Est a fost aproape de triple-double, bifând și 8 recuperări.

Potrivit datelor Stathead, Cunningham a devenit primul jucător al unei echipe vizitatoare din 2009, după LeBron James, și al cincilea din istorie care reușește cel puțin 40 de puncte și 10 assist-uri la Madison Square Garden.

În noua arenă Madison Square Garden, este al treilea. Allen Iverson a fost primul care a reușit o astfel de performanță, în 2005.

De la cea mai slabă echipă, în fruntea clasamentului

Transformarea echipei Detroit este spectaculoasă. În aprilie 2024, Pistons încheiau un sezon de coșmar (14-68), cel mai slab din istoria francizei. Un an mai târziu au făcut un salt major (44-38), iar acum domină Estul, cu un bilanț de 41-13.

În plus, a devansat campioana en-titre, Oklahoma City Thunder (42-14), ajungând pe primul loc în ligă.

După meciul de vineri, Cunningham are medii de 25,7 puncte și 9,7 pase decisive pe meci în acest sezon, devenind un candidat serios la trofeul de MVP.

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
Orice român își dorea această mașină în fața blocului. Atingea 100 km/h în 20,2 secunde și cântărea 890 de kilograme
Gandul
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
Libertatea
Ți s-a tăiat salata de icre? Ingredientul pe care să-l adaugi. Ți-o repară imediat și va avea un gust deosebit
CSID
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor