Vedeta lui Detroit Pistons, Cade Cunningham, scrie istorie la Madison Square Garden în NBA

Proaspăt câștigător al All-Star Game 2026 alături de USA Stars, conducătorul de joc Cade Cunningham de la Detroit a încheiat partida cu 42 de puncte (17/34 din acțiune) și 13 pase decisive, fiind cel mai bun al meciului. Vedeta liderului din Est a fost aproape de triple-double, bifând și 8 recuperări.

Potrivit datelor Stathead, Cunningham a devenit primul jucător al unei echipe vizitatoare din 2009, după LeBron James, și al cincilea din istorie care reușește cel puțin 40 de puncte și 10 assist-uri la Madison Square Garden.

În noua arenă Madison Square Garden, este al treilea. Allen Iverson a fost primul care a reușit o astfel de performanță, în 2005.

De la cea mai slabă echipă, în fruntea clasamentului

Transformarea echipei Detroit este spectaculoasă. În aprilie 2024, Pistons încheiau un sezon de coșmar (14-68), cel mai slab din istoria francizei. Un an mai târziu au făcut un salt major (44-38), iar acum domină Estul, cu un bilanț de 41-13.

În plus, a devansat campioana en-titre, Oklahoma City Thunder (42-14), ajungând pe primul loc în ligă.

După meciul de vineri, Cunningham are medii de 25,7 puncte și 9,7 pase decisive pe meci în acest sezon, devenind un candidat serios la trofeul de MVP.