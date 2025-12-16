Prima pagină » Sport » Cooper Flagg intră în istoria NBA la 18 ani, alături de Kobe Bryant și LeBron James

Cooper Flagg, considerat marea speranță a baschetului american, a stabilit marți un nou record de puncte pentru un jucător de 18 ani în NBA, după ce a înscris 42 de puncte pentru Dallas Mavericks, depășind precedentul record de 37 de puncte stabilit de LeBron James în 2003.
16 dec. 2025, Sport

Cooper Flagg, care va împlini 19 ani pe 21 decembrie, a devenit primul jucător de 18 ani din istoria NBA care marchează cel puțin 40 de puncte într-un meci.

Ales ca primă opțiune în Draftul NBA 2025 este, totodată, al treilea jucător cu cele mai multe puncte înscrise înainte de împlinirea vârstei de 19 ani. Este depășit doar de legendarii Kobe Bryant și LeBron James.

Cooper Flagg a încheiat partida cu Utah Jazz cu 42 de puncte (12/23 la aruncările de două puncte, 1/4 de la trei puncte, 15/20 de la libere), 7 recuperări și 4 pase decisive.

În ciuda evoluției sale remarcabile, Mavericks au pierdut în prelungiri, scor 133-140. Flagg a marcat doar două puncte în overtime.

Pentru Utah Jazz, Keyonte George a fost principalul marcator, cu 37 de puncte. Lauri Markkanen a contribuit cu 33 de puncte, 16 recuperări și 5 pase decisive. Kyle Filipowski a adăugat 25 de puncte și 9 recuperări.

Cooper Flagg intră în istoria echipei Dallas Mavericks

Flagg a devenit, totodată, al patrulea debutant de la Dallas Mavericks din istorie care marchează cel puțin 40 de puncte. Primii debutanți au fost Jay Vincent (de două ori în 1982), Mark Aguirre (1981) și Roddy Beaubois (2010).

Originar din Newport, statul Maine, Cooper Flagg s-a remarcat încă din perioada liceului, când și-a devansat cu un an intrarea în NBA. Ulterior s-a consacrat în NCAA în singurul său sezon la Universitatea Duke.

