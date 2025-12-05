Seria record a lui LeBron James de meciuri cu minimum 10 puncte în NBA s-a oprit la 1.297 de partide

LeBron James, liderul all-time la puncte în NBA, a marcat doar opt puncte în victoria cu 123-120 în fața lui Toronto Raptors. Dar, acesta a oferit pasa decisivă pentru coșul victoriei, o aruncare de trei puncte marcată de Rui Hachimura la ultima fază.

Întrebat după meci ce a simțit în legătură cu încheierea seriei, James a fost concis: „Nimic. Am câștigat. Joc pur și simplu baschetul așa cum trebuie jucat. Întotdeauna faci faza corectă. Așa am fost învățat acest sport și asta am făcut toată cariera mea”.

Antrenorul lui Lakers, JJ Redick, a subliniat că gestul nu l-a surprins.

„LeBron este foarte conștient de câte puncte are în acel moment. A procedat așa cum a făcut de atâtea ori”, a spus Redick, în cadrul conferinței după meci.

James a reintrat pe parchet cu 5:23 minute rămase de joc, având doar șase puncte marcate (3 din 15 aruncări). A egalat scorul cu 1:46 înainte de final, a ratat o aruncare de două puncte la 1:01 și nu a mai încercat nicio aruncare, ulterior.

Ultima dată când LeBron James a marcat sub 10 puncte într-un meci de sezon regulat a fost pe 5 ianuarie 2007, într-un meci cu Milwaukee Bucks.

Seria sa uriașă – 1.297 de meciuri consecutive – este de departe cea mai lungă din istoria NBA. Michael Jordan este al doilea, cu „doar” 866 de meciuri, urmat de Kareem Abdul-Jabbar (787) și Karl Malone (575).

Kevin Durant devine acum liderul activ, cu 267 de meciuri la rând cu cel puțin 10 puncte marcate.