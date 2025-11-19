LeBron James revine după șapte luni și debutează în al 23-lea sezon NBA cu o prestație solidă

LeBron James nu a arătat deloc ca un jucător aflat departe de teren timp de aproape șapte luni.

La 40 de ani, starul lui Los Angeles Lakers a revenit marți seara în ceea ce este oficial cel mai lung parcurs din istoria NBA, debutând în al 23-lea sezon al său cu o prestație impresionantă în victoria categorică, 140-126, în fața Utah Jazz.

James a încheiat partida cu 11 puncte, 12 pase decisive și trei recuperări în 29 de minute, demonstrând că încă poate influența puternic jocul prin creativitatea și inteligența sa.

„Ritmul m-a pus la încercare, dar pe măsură ce jocul avansa, respirația și ritmul mi-au revenit. Tot ce s-a întâmplat în seara asta era de așteptat, având în vedere că e primul meci după aproape șapte luni”, a spus James.

Veteranul fusese indisponibil de la începutul pregătirilor din cauza sciaticii, ratând toate meciurile de presezon și primele 14 partide ale echipei Lakers din acest sezon.

Întoarcerea sa nu a afectat deloc forma bună a echipei, care deschisese campania cu un bilanț de 10-4.

Pe teren, James a pornit lent, fără puncte în primele 11 minute, dar a găsit rapid ritmul în sfertul al doilea, marcând două aruncări de trei puncte, potrvit AP.

Apoi a preluat rolul principal de distribuitor, cu opt pase decisive în repriza a doua, inclusiv șase într-un interval de puțin peste trei minute în debutul ultimului sfert.

Deandre Ayton, noul pivot al Lakers, a fost impresionat de pasele lui James, inclusiv de un alley-oop identic cu cele pe care le primea în taberele de vară ale starului, pe când era elev.

Antrenorul JJ Redick a remarcat jocul altruist al lui James și a spus că ar fi putut juca mai multe minute dacă scorul nu ar fi fost deja decis.

James este primul jucător din istorie care evoluează în 23 de sezoane NBA.

Cu acest meci, el a ajuns la startul său cu numărul 1.561 în sezonul regulat și se află la doar 48 de partide de recordul absolut de meciuri jucate, deținut de Robert Parish.