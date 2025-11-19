LeBron James spune că nu va juca la JO Los Angeles 2028. Stephen Curry rămâne indecis

Într-un episod al podcastului „Mind the Game”, pe care îl co-animează cu Steve Nash, LeBron James a declarat că va urmări turneul ca spectator, nu ca jucător.

„Tu cunoști deja răspunsul meu. Nici nu pune întrebarea. Voi privi totul din Cabo, e terminat”, a spus baschetbalistul, care va avea 43 de ani în 2028 și se află în prezent la sezonul al 23-lea din NBA, revenind luni în lotul echipei californiene după o absență îndelungată, cauzată de o accidentare.

LeBron și Curry, doi lideri pe teren

Alături de LeBron, Stephen Curry a adoptat un ton mai rezervat, dar a lăsat să se înțeleagă că șansele unei noi participări sunt reduse.

„Nu poți spune niciodată niciodată, dar am mari îndoieli”, a afirmat jucătorul echipei Golden State Warriors, care va avea 40 de ani la Los Angeles 2028.

Cei doi au fost liderii echipei americane la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, unde selecționata SUA a câștigat aurul după ce a învins Franța în finală, scor 98-87.