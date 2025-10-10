LeBron James, vedeta echipei Los Angeles Lakers, s-a accidentat. Cat va lipsi superstarul de pe teren

James, în vârstă de 40 de ani, a absentat la primele două meciuri de presezon și nu a luat parte la un antrenament complet, din cauza iritației nervoase, a explicat antrenorul Lakers, JJ Redick. Sciatica este o durere care își are originea în coloana vertebrală și radiază în josul piciorului.

Întrebat joi despre stadiul recuperării lui James, înainte de anunțarea oficială a diagnosticului, Redick a spus că jucătorul „urmează propriul său ritm de recuperare”, potrivit ESPN.

Dacă James va rămâne indisponibil pe întreaga perioadă estimată de 3-4 săptămâni, el va rata primul meci oficial al sezonului împotriva echipei Golden State Warriors, programat pe 21 octombrie.