LeBron James, vedeta echipei Los Angeles Lakers, s-a accidentat. Cat va lipsi superstarul de pe teren

Starul echipei Los Angeles Lakers, LeBron James, care nu a participat încă la antrenamentele de pregătire, va fi indisponibil încă 3-4 săptămâni din cauza sciaticii la partea dreaptă, a anunțat echipa joi.
Petre Apostol
10 oct. 2025, 06:15, Sport

James, în vârstă de 40 de ani, a absentat la primele două meciuri de presezon și nu a luat parte la un antrenament complet, din cauza iritației nervoase, a explicat antrenorul Lakers, JJ Redick. Sciatica este o durere care își are originea în coloana vertebrală și radiază în josul piciorului.

Întrebat joi despre stadiul recuperării lui James, înainte de anunțarea oficială a diagnosticului, Redick a spus că jucătorul „urmează propriul său ritm de recuperare”, potrivit ESPN.

Dacă James va rămâne indisponibil pe întreaga perioadă estimată de 3-4 săptămâni, el va rata primul meci oficial al sezonului împotriva echipei Golden State Warriors, programat pe 21 octombrie.