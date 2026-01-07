LeBron James, la 41 de ani, continuă să fie decisiv pentru LA Lakers; lider în victoria cu Pelicans

LeBron James a arătat o energie care contrazice cifrele din buletin. A înscris prin slam dunk după doar 19 secunde de joc și a fost decisiv în sfertul patru, când Lakers au pornit un parțial de 18–4, alimentat de coșuri de la mare distanță.

A fost al doilea meci în trei partide în care LeBron a depășit borna de 30 de puncte, după cele 31 marcate contra Memphis.

În plus, a adăugat 8 recuperări și 8 pase decisive.

Întrebat dacă va juca și meciul următor, din deplasare, la San Antonio, în ziua următoare, LeBron a fost realist.

„La fiecare back-to-back (n.r.: serie de meciuri programate în zile consecutive), de acum până la finalul sezonului, totul este incert”, a spus el zâmbind, potrivit AP.

„Am 41 de ani și cele mai multe minute jucate din istoria NBA. Serios, despre ce vorbim?!”, a completat James.

Antrenorul echipei californiene, JJ Redick, de aceeași vârstă cu LeBron, a explicat că nu se așteaptă ca James să joace astfel în fiecare seară. Dar, refuză să-i impună limite rigide.

„Îl cunosc pe LeBron și știu cât muncește. Totul ține de a simți, meci de meci, ce are de oferit”, a spus Redick. El l-a comparat pe James cu legendarul jucător de baseball Greg Maddux, în ultimii ani ai carierei sale.

„Nu în fiecare seară are cel mai bun ‘arsenal’, dar aproape de fiecare dată are suficient pentru a câștiga. Eu sunt trebuie să-mi dau seama cum să-l folosesc”, a explicat antrenorul Lakers. Redick a subliniat dialogul constant dintre cei doi în funcție de adversar, apărări și starea fizică a jucătorului.

LeBron James, rol redefinit lângă Luka Dončić

LeBron a recunoscut că Luka Dončić este acum piesa centrală a echipei și că restul lotului trebuie să se adapteze în jurul lui. Dončić a încheiat partida cu Pelicans cu 30 de puncte și 10 pase decisive.

„Nu este o problemă pentru mine. Nu e nicio chestiune de orgoliu”, a spus James, arătând o disponibilitate clară de a-și ajusta jocul pentru binele echipei.

După meci, LeBron a spus că prioritatea imediată este recuperarea.

„Sper să se refacă corpul. Somnul e cel mai important. Voi vedea cum mă simt dimineață și după somnul de prânz, apoi luăm o decizie”, a spus James, cu privire la meciul de joi, din San Antonio.

Totuși, veteranul Lakers a subliniat că nu vrea să rateze prea multe meciuri, conștient că finalul carierei nu mai este departe.

„Apreciez mult mai mult, seară de seară, faptul că pot încă să joc. Niciodată nu am luat NBA-ul ca pe ceva garantat, dar la 41 de ani apreciez pur și simplu șansa de a fi pe teren”, a încheiat James.