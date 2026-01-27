Luka Dončić stabilește recorduri pentru Los Angeles Lakers în victoria cu Chicago Bulls, în NBA

Slovenul a înscris 46 de puncte, a oferit 11 pase decisive, a reușit 8 aruncări de trei puncte și a adunat 7 recuperări, conducându-și echipa către a doua victorie consecutivă.

Prin această performanță, Dončić a intrat într-un club select al jucătorilor din istoria Lakers. A devenit doar al doilea baschetbalist, după Kobe Bryant, care reușește într-un singur meci minimum 45 de puncte, 10 pase decisive și 5 aruncări de trei puncte.

Totodată, Dončić a stabilit un record al francizei. Slovenul a devenit cel mai rapid jucător din istoria Lakers care ajunge la 2.000 de puncte, performanță realizată în doar 65 de meciuri.

Baschetbalistul sloven are în acest sezon opt meciuri cu peste 40 de puncte, cele mai multe din NBA, și o medie de 34,8 puncte în ultimele cinci partide, interval în care Lakers au înregistrat patru victorii.

În meciul cu Bulls, Dončić a decis partida în special în sfertul al treilea, când a înscris 20 de puncte, dominând defensiva adversă.

El a fost desemnat luni seară Jucătorul săptămânii în Conferința de Vest.

LeBron James a contribuit cu 24 de puncte, iar Rui Hachimura a adăugat 23 de puncte de pe banca de rezerve. În urma acestui succes, Los Angeles Lakers au ajuns la un bilanț de 28 de victorii și 17 înfrângeri. Ocupă locul 5 în Conferința de Vest.

De partea cealaltă, Coby White a fost principalul marcator al lui Chicago, cu 23 de puncte, urmat de Ayo Dosunmu (20) și Nikola Vučević (18). Bulls au coborât la un bilanț de 23-23 și se află pe locul 9 în Est.