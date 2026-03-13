Arbeloa este „încrezător” că Mbappe va fi apt pentru returul cu Manchester City

Antrenorul lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a declarat vineri că este „încrezător” că Kylian Mbappé va fi disponibil pentru returul cu Manchester City din optimile Ligii Campionilor.
Iulian Moşneagu
13 mart. 2026, 17:05, Sport

„Se simte mai bine de la o zi la alta”, a spus Arbeloa într-o conferință de presă, conform AFP.

„Nu va juca mâine (sâmbătă, în La Liga, cu Elche – n.r.), dar sunt încrezător că va face deplasarea la Manchester”, a adăugat antrenorul lui Real Madrid.

Deși Mbappe este indisponibil din cauza unei accidentări la genunchi, iar alți câțiva jucători importanți au lipsit, Real a învins categoric City cu 3–0 în prima manșă, miercuri, pe Santiago Bernabeu, datorită unui hat-trick reușit de Federico Valverde.

Returul se joacă marți, iar formația lui Pep Guardiola riscă să fie eliminată din Europa de Madrid pentru al treilea sezon consecutiv.

Atacantul francez Mbappe nu a mai jucat de când s-a retras din lot înaintea meciului cu Benfica, din manșa a doua a play-off-ului din Liga Campionilor, pe 25 februarie.

Mbappe a marcat 38 de goluri în 33 de apariții pentru club în acest sezon.

Revenirea sa este așteptată înaintea pauzei internaționale, perioadă în care Franța va disputa meciuri amicale de pregătire pentru Cupa Mondială împotriva Braziliei și Columbiei, în Statele Unite.

Recomandarea video

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția
Gandul
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Boala care nu a fost încă identificată, dar care ar putea provoca o pandemie. OMS a numit-o „Disease X”
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor