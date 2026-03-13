Arbeloa este „încrezător” că Mbappe va fi apt pentru returul cu Manchester City

„Se simte mai bine de la o zi la alta”, a spus Arbeloa într-o conferință de presă, conform AFP.

„Nu va juca mâine (sâmbătă, în La Liga, cu Elche – n.r.), dar sunt încrezător că va face deplasarea la Manchester”, a adăugat antrenorul lui Real Madrid.

Deși Mbappe este indisponibil din cauza unei accidentări la genunchi, iar alți câțiva jucători importanți au lipsit, Real a învins categoric City cu 3–0 în prima manșă, miercuri, pe Santiago Bernabeu, datorită unui hat-trick reușit de Federico Valverde.

Returul se joacă marți, iar formația lui Pep Guardiola riscă să fie eliminată din Europa de Madrid pentru al treilea sezon consecutiv.

Atacantul francez Mbappe nu a mai jucat de când s-a retras din lot înaintea meciului cu Benfica, din manșa a doua a play-off-ului din Liga Campionilor, pe 25 februarie.

Mbappe a marcat 38 de goluri în 33 de apariții pentru club în acest sezon.

Revenirea sa este așteptată înaintea pauzei internaționale, perioadă în care Franța va disputa meciuri amicale de pregătire pentru Cupa Mondială împotriva Braziliei și Columbiei, în Statele Unite.