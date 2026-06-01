Arda Guler a fost desemnat Revelația Sezonului în Liga Campionilor. Khvicha Kvaratskhelia este Jucătorul Sezonului

Mijlocașul turc Arda Guler a fost desemnat Revelația Sezonului UEFA Champions League pentru campania 2025/2026, în timp ce extrema lui Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, a primit premiul Jucătorul Sezonului.
foto MEDIAFAX
Laura Buciu
01 iun. 2026, 07:20, Sport
UEFA a anunțat premiile duminică, după încheierea sezonului Ligii Campionilor.

Guler, care joacă pentru Real Madrid, a câștigat această distincție după ce a ieșit în evidență ca unul dintre tinerele talente remarcabile ale competiției în timpul campaniei, scrie Anadolu.

Internaționalul turc în vârstă de 20 de ani a impresionat printr-o serie de performanțe extraordinare pentru giganții spanioli, consolidându-și locul printre vedetele în ascensiune ale Europei.

Între timp, internaționalul georgian Kvaratskhelia a fost desemnat Jucătorul Sezonului după ce a ajutat-o ​​pe Paris Saint-Germain să obțină titlul Ligii Campionilor.

Grupul de Observatori Tehnici al UEFA a dezvăluit, de asemenea, Echipa Sezonului, din care fac parte jucători de la Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern München și Atletico Madrid.

Formația selectată i-a inclus pe portarul David Raya; fundașii Nuno Mendes, Gabriel, Marquinhos și Marcos Llorente; mijlocașii Vitinha și Declan Rice; și atacanții Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Ousmane Dembele și Harry Kane.

