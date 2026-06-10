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Fake news cu Mbappé și Macron se răspândește online. Un site clonă a inventat acuzații inexistente la adresa președintelui Franței

O informație falsă care susține că fotbalistul francez Kylian Mbappé l-ar fi acuzat pe președintele Emmanuel Macron de hărțuire sexuală a devenit virală pe rețelele sociale. Verificările realizate de Euronews arată însă că povestea a fost publicată pe un site care imită identitatea Eurosport și nu are nicio bază factuală.
Fake news cu Mbappé și Macron se răspândește online. Un site clonă a inventat acuzații inexistente la adresa președintelui Franței
Victor Dan Stephanovici
10 iun. 2026, 12:56, Sport
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Potrivit Euronews, articolul fals susține că atacantul lui Real Madrid ar fi părăsit Franța și clubul Paris Saint-Germain din cauza unui presupus comportament inadecvat al lui Macron. În material sunt invocate acuzații grave, inclusiv comentarii cu tentă sexuală, atingeri nepotrivite și oferirea unor cadouri de lux. Nu există însă nicio declarație publică a lui Mbappé și nicio sursă credibilă care să fi relatat asemenea acuzații.

Site clonă cu știri fake, articol despre Kylian Mbappé.

Cum funcționează dezinformarea

Practic, autorii au folosit o metodă clasică de manipulare: au creat un site aproape identic cu cel al publicației sportive Eurosport. Diferența este greu de observat la prima vedere. Site-ul fals folosește adresa „euro-sport.fr”, în timp ce publicația reală funcționează pe „eurosport.fr”, fără cratimă. Pe lângă designul copiat, articolul era însoțit de un videoclip cu o voce care pare generată de inteligență artificială. Jurnaliștii au remarcat lipsa inflexiunilor naturale și ritmul robotic al discursului, elemente întâlnite frecvent în conținutul creat automat.

Relația Macron–Mbappé, sursă pentru numeroase meme-uri

Povestea falsă pare să profite de atenția pe care relația dintre Emmanuel Macron și Kylian Mbappé a atras-o în ultimii ani. Președintele Franței a fost adesea prezent la meciurile echipei naționale și a fost surprins în mai multe momente alături de fotbalist. Unul dintre cele mai cunoscute episoade a avut loc după finala Cupei Mondiale din 2022, când Macron a încercat să îl consoleze pe Mbappé după înfrângerea Franței în fața Argentinei.

Emmanuel Macron și naționala de fotbal a Franței. Sursa foto: X/Emmanuel Macron

Mai recent, imagini cu președintele francez și starul naționalei au generat numeroase meme-uri pe platformele sociale, unele glumind că Mbappé ar fi „adevăratul lider al Franței”. Specialiștii în verificarea informațiilor avertizează că astfel de contexte sunt adesea exploatate pentru a crea știri false care par credibile la prima vedere.

Avertisment înainte de Cupa Mondială

Euronews atrage atenția că pe măsură ce Cupa Mondială se apropie, sportivii și personalitățile implicate în competiție vor deveni ținte frecvente ale campaniilor de dezinformare. Experții recomandă verificarea sursei înainte de distribuirea unor informații spectaculoase și acordarea unei atenții sporite adreselor web, care în multe cazuri reprezintă primul indiciu că un site este fals.

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