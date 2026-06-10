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Marile favorite la câștigarea Cupei Mondiale 2026. Ce spun cotele caselor de pariuri înainte de primul meci din Mexic

Cu o zi înaintea startului Cupei Mondiale de fotbal 2026, casele de pariuri indică o favorită clară la câștigarea trofeului: Spania. Campioana europeană este creditată cu cele mai mari șanse de a cuceri titlul mondial, fiind urmată de Franța și Anglia în majoritatea ofertelor.
Marile favorite la câștigarea Cupei Mondiale 2026. Ce spun cotele caselor de pariuri înainte de primul meci din Mexic
sursă foto: Darryl Dyck/Canadian Press via ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
10 iun. 2026, 05:38, Sport
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Potrivit cotelor afișate, Spania are o cotă cuprinsă între 5,20 și 5,50 pentru câștigarea trofeului, ceea ce o plasează în fruntea preferințelor pariorilor și bookmakerilor.

Franța este cotată între 5,75 și 6,50, în timp ce Anglia are cote cuprinse între 7,00 și 8,00.

Topul favoritelor înaintea debutului turneului:

1. Spania – cote între 5,20 și 5,50
2. Franța – 5,75 și 6,50
3. Anglia – 7,00 și 8,00
4. Brazilia – 9,00 și 9,75
5. Argentina – 9,00 și 9,50
6. Portugalia – 10,00 și 11,00
7. Germania – 14,00-15,00
8. Țările de Jos – 20,00-25,00

Ascensiunea Spaniei este explicată de generația condusă de Lamine Yamal și de forma excelentă arătată în ultimii doi ani. Franța mizează pe experiența și valoarea unui lot în frunte cu Kylian Mbappé și câștigătorul Balonului de Aur Ousmane Dembélé.

Anglia continuă să fie văzută drept una dintre marile pretendente la trofeu, beneficiind de un nucleu de jucători aflați la maturitatea carierei. În plus, liderul echipei este Harry Kane, care a avut un sezon extraordinar cu Bayern Munchen.

Brazilia rămâne principala speranță a Americii de Sud, în timp ce Portugalia și Argentina sunt considerate candidate serioase la o prezență în fazele finale ale competiției.

În categoria outsiderilor capabili să producă surprize se regăsesc Japonia, Statele Unite ale Americii, Elveția și Senegal. Echipe cărora bookmakerii le acordă șanse reduse la trofeu, dar care sunt văzute drept formații capabile să ajungă în fazele eliminatorii ale turneului.

Interesant este că Portugalia apare în unele oferte înaintea Braziliei și Argentinei, după succesul din Liga Națiunilor și evoluțiile solide din ultimii doi ani.

Modelele statistice confirmă tendința pieței. Simulările realizate de Opta acordă Spaniei cele mai mari șanse de câștigare a competiției, înaintea Franței și Angliei.

Cupa Mondială 2026 este prima ediție organizată cu 48 de echipe și va fi găzduită de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Meciul de deschidere va avea loc pe celebrul Stadion Azteca din Ciudad de Mexico, joi, de la ora 22:00. Finala este programată pe 19 iulie, la MetLife Stadium din New Jersey.

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