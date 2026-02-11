NBA. Starul francez de la San Antonio, Wembanyama, recital de 40 de puncte cu Lakers: Am vrut să demonstrăm ceva

Francezul Wembanyama a început în forță, cu 25 de puncte înscrise doar în primul sfert, stabilind tonul unei partide dominate autoritar de texani. La pauză avea deja 37 de puncte: record în acest sezon NBA și cea mai bună performanță pentru un jucător de la Spurs în secolul XXI.

„Am vrut să-mi demonstrez mie ceva și să demonstrăm și ca echipă. Împotriva echipelor puternice nu ne facem griji, dar istoria a arătat că trebuie să fim atenți în meciurile cu adversari mai slab cotați”, a declarat Wembanyama, potrivit AP.

Lakers au evoluat fără Luka Doncic, LeBron James și Austin Reaves.

Însă, prestația pivotului de 21 de ani a fost impresionantă indiferent de context. Francezul a înregistrat 8/9 la aruncări din acțiune în primele opt minute, trei coșuri de la distanță și o agresivitate constantă în atac.

A încheiat meciul cu 40 de puncte și 12 recuperări în doar 26 de minute jucate – cele mai puține minute pentru un jucător cu 40 de puncte într-un meci NBA din 1991.

„În astfel de meciuri trebuie să fii lacom, să vrei mai mult la fiecare fază”, a explicat Wembanyama, care va fi titular în primul său All-Star Game din carieră, organizat în acest weekend la Inglewood.

Spurs au ajuns la bilanțul 37 victorii – 16 înfrângeri și au 14-7 de la Revelion încoace, având cel mai bun record din NBA dintre echipele cu un singur jucător selectat în All-Star Game.

San Antonio este a doua echipă din Conferința de Vest din NBA, după campioana en-titre Oklahoma City Thunder (41-13).