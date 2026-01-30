Cooper Flagg stabilește un nou record în NBA: 49 de puncte marcate de un jucător de numai 19 ani

La doar 19 ani și 39 de zile, Cooper Flagg a reușit cea mai bună prestație a carierei sale. Cu 20 de aruncări reușite din 29, inclusiv 3 din 5 de la distanță, debutantul celor de la Dallas a depășit precedentul record de 45 de puncte stabilit în 1980 de Clifford T. Robinson.

Totodată, Cooper Flagg a devenit cel mai tânăr jucător din istoria NBA care înregistrează un meci cu cel puțin 40 de puncte și 10 recuperări.

De cealaltă parte, Kon Knueppel, fost coleg al lui Flagg la Duke și actual jucător al lui Charlotte Hornets, a avut și el o seară de excepție.

Jucător ales cu a patra opțiune în Draftul din 2025, Knueppel a bifat 34 de puncte, dintre care 8 aruncări de trei puncte, stabilind un record al clubului din Charlotte pentru un debutant.

Cei doi jucători au devenit prima pereche de debutanți adversari proveniți de la aceeași universitate care marchează fiecare peste 30 de puncte într-un meci NBA.

Cele 83 de puncte cumulate reprezintă cea mai mare performanță de acest tip înregistrată de doi debutanți în echipe adverse în ultimii peste 50 de ani.