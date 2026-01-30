Prima pagină » Sport » Cooper Flagg stabilește un nou record în NBA: 49 de puncte marcate de un jucător de numai 19 ani

Cooper Flagg stabilește un nou record în NBA: 49 de puncte marcate de un jucător de numai 19 ani

Cooper Flagg, alegerea numărul 1 în Draftul NBA 2025, a stabilit un nou record în liga nord-americană profesionistă de baschet pentru un jucător adolescent, după ce a marcat 49 de puncte într-un meci pierdut de Dallas Mavericks, scor 121-123, pe terenul lui Charlotte Hornets, vineri.
Cooper Flagg stabilește un nou record în NBA: 49 de puncte marcate de un jucător de numai 19 ani
Petre Apostol
30 ian. 2026, 08:45, Sport

La doar 19 ani și 39 de zile, Cooper Flagg a reușit cea mai bună prestație a carierei sale. Cu 20 de aruncări reușite din 29, inclusiv 3 din 5 de la distanță, debutantul celor de la Dallas a depășit precedentul record de 45 de puncte stabilit în 1980 de Clifford T. Robinson.

Totodată, Cooper Flagg a devenit cel mai tânăr jucător din istoria NBA care înregistrează un meci cu cel puțin 40 de puncte și 10 recuperări.

De cealaltă parte, Kon Knueppel, fost coleg al lui Flagg la Duke și actual jucător al lui Charlotte Hornets, a avut și el o seară de excepție.

Jucător ales cu a patra opțiune în Draftul din 2025, Knueppel a bifat 34 de puncte, dintre care 8 aruncări de trei puncte, stabilind un record al clubului din Charlotte pentru un debutant.

Cei doi jucători au devenit prima pereche de debutanți adversari proveniți de la aceeași universitate care marchează fiecare peste 30 de puncte într-un meci NBA.

Cele 83 de puncte cumulate reprezintă cea mai mare performanță de acest tip înregistrată de doi debutanți în echipe adverse în ultimii peste 50 de ani.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Tragedia de pe DN6 deschide din nou discuția despre lipsa autostrăzilor din România și consecința directă: numărul morților de pe șosele. Țara noastră este „campioană” europeană la morți din accidente rutiere și codașă la autostrăzi
Gandul
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
„Trebuia să îl fac pe soțul ei să o părăsească pentru a putea rămâne cu amantul!” „Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci dacă suferi de gastrită. Este foarte nutritivă și nu conține ingrediente agresive
CSID
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor