Gloria Bistrița învinge pe CSM București și preia conducerea în Liga Florilor la handbal feminin

Gloria Bistrița a învins, luni seară, pe CSM București, campioana en-titre, în deplasare, scor 21-18, într-un meci din etapa a 18-a din Liga Florilor la handbal feminin. În urma victoriei, Gloria Bistrița devansează pentru un punct pe CSM București în fruntea clasamentului.
Gloria Bistrița învinge pe CSM București și preia conducerea în Liga Florilor la handbal feminin
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
16 mart. 2026, 19:21, Sport

De la primele minute, vizitatoarele au dominat jocul. Gloria Bistrița s-a desprins la 5-1 în minutul 9. Chiar și după time-out-ul cerut de Bojana Popovic, CSM București nu a reușit să întoarcă situația, în fața unui zid defensiv și a unui portar Renata Arruda în formă excepțională, care a înregistrat 17 intervenții decisive până la final.

Bistrița a intrat cu un avantaj confortabil de 13-9 la vestiare.

Partea secundă a continuat sub același scenariu.

Intervențiile lui Arruda au blocat orice încercare de revenire a echipei campioane.

În ultimele minute, CSM a încercat să joace fără portar, dar Gloria a fructificat fiecare șansă, închizând tabela la 21-18.

Valeriia Maslova și Elizabeth Omoregie au fost primarcatoare pentru gazde, cu 7, respectiv 4 goluri. Evelina Eriksson a avut 12 intervenții.

De la Bistrița, Danila Patricia So Delgado Pinto și Sonia Seraficeanu au încheiat cu câte 5 goluri fiecare, iar Larissa Nusser a adăugat 4 goluri.

În urma acestui rezultat, Gloria Bistrița a trecut pe primul loc în clasament, cu 34 de puncte, la un punct avans față de CSM București.

