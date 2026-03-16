Gloria Bistrița învinge pe CSM București și preia conducerea în Liga Florilor la handbal feminin

De la primele minute, vizitatoarele au dominat jocul. Gloria Bistrița s-a desprins la 5-1 în minutul 9. Chiar și după time-out-ul cerut de Bojana Popovic, CSM București nu a reușit să întoarcă situația, în fața unui zid defensiv și a unui portar Renata Arruda în formă excepțională, care a înregistrat 17 intervenții decisive până la final.

Bistrița a intrat cu un avantaj confortabil de 13-9 la vestiare.

Partea secundă a continuat sub același scenariu.

Intervențiile lui Arruda au blocat orice încercare de revenire a echipei campioane.

În ultimele minute, CSM a încercat să joace fără portar, dar Gloria a fructificat fiecare șansă, închizând tabela la 21-18.

Valeriia Maslova și Elizabeth Omoregie au fost primarcatoare pentru gazde, cu 7, respectiv 4 goluri. Evelina Eriksson a avut 12 intervenții.

De la Bistrița, Danila Patricia So Delgado Pinto și Sonia Seraficeanu au încheiat cu câte 5 goluri fiecare, iar Larissa Nusser a adăugat 4 goluri.

În urma acestui rezultat, Gloria Bistrița a trecut pe primul loc în clasament, cu 34 de puncte, la un punct avans față de CSM București.