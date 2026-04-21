Handbalistele Omoregie (CSM București) și Gutiérrez (Gloria), incluse în echipa ideală a sferturilor din Liga Campionilor

Două handbaliste de la cluburi din România, Elizabeth Omoregie (CSM București) și Jennifer Gutiérrez Bermejo (CS Gloria 2018 Bistrița), au fost incluse în echipa ideală din turul sferturilor de finală ale EHF Champions League, după evoluțiile remarcabile din prima manșă.
Handbalistele Omoregie (CSM București) și Gutiérrez (Gloria), incluse în echipa ideală a sferturilor din Liga Campionilor
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
21 apr. 2026, 13:59, Sport

În formula ideală a etapei, Gutiérrez Bermejo a fost nominalizată pe postul de extremă stânga, iar Omoregie a fost inclusă ca și centru.

Handbalista spaniolă a Bistriței, Jennifer Gutiérrez Bermejo, a avut o contribuție importantă în partida pierdută la limită de Gloria, scor 35-36, pe teren propriu, contra formației Brest Bretagne.

Aceasta a marcat 6 goluri din 8 aruncări (eficiență de 75%), dintre care 4 din 4 de la linia de 7 metri și 2 din acțiune, fiind una dintre cele mai productive jucătoare ale echipei. De asemenea, a oferit și o pasă decisivă, într-un meci în care Gloria a avut un procentaj de 78% la aruncări.

Jennifer Gutiérrez Bermejo, Gloria Bistrița

La rândul său, Elizabeth Omoregie a fost cea mai eficientă jucătoare a echipei CSM București în duelul cu Esbjerg, pierdut cu 25-26 în deplasare.

Internaționala slovenă a înscris 7 goluri din 9 aruncări (78%), având un procentaj perfect de la 7 metri (5/5) și adăugând 4 pase decisive. Evoluția sa a fost esențială într-un meci echilibrat, în care CSM a avut o eficiență ofensivă de 66%.

Echipa ideală a turului sferturilor de finală este completată de următoarele jucătoare: portarul Blanka Böde-Bíró (FTC-Rail Cargo Hungaria), interu stânga Henny Reistad (Team Esbjerg), interul dreapta Dione Housheer (Györi Audi ETO KC, desemnată MVP), extrema dreapta Pauline Coatanea (Brest Bretagne Handball), pivotul Sarah Bouktit (Metz Handball) și apărătoarea Kelly Dulfer (Györi Audi ETO KC).

