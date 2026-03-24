Două handbaliste de la Gloria Bistrița, incluse în echipa ideală a etapei din Liga Campionilor

De la Gloria Bistrița, Sonia Seraficeanu a fost desemnată cea mai bună jucătoare pe extrema dreaptă.

De asemenea, Danila So Delgado a fost declarată cea mai bună apărătoare a rundei.

Sonia Seraficeanu a marcat 8 goluri din 10 aruncări (80% eficiență), fiind perfectă de la 7 metri (7/7), una dintre cele mai bune prestații ale carierei în competiție.

Danila So Delgado a fost principala armă ofensivă a echipei pregătite de Carlos Viver, cu 11 goluri din 16 aruncări (69%). Dar, a avut o contribuție extrem de importantă și pe faza defensivă, încheind cu 2 intercepții și 2 blocaje.

Henny Reistad (Team Esbjerg) a fost desemnată MVP-ul etapei.

Echipa rundei:

Portar: Yara Ten Holte – Odense Håndbold

Extremă stânga: Lara Egeling – BV Borussia Dortmund

Inter stânga / MVP: Henny Reistad – Team Esbjerg

Centru: Petra Simon – FTC-Rail Cargo Hungaria

Inter dreapta: Stine Ruscetta Skogrand – Ikast Håndbold

Extremă dreapta: Sonia Mariana Seraficeanu – CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud

Pivot: Lysa Tchaptchet Defo – Odense Håndbold

Apărătoare: Danila So Delgado – CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud