Două handbaliste de la Gloria Bistrița, incluse în echipa ideală a etapei din Liga Campionilor

De la Gloria Bistrița, Sonia Seraficeanu a fost desemnată cea mai bună jucătoare pe extrema dreaptă.
De asemenea, Danila So Delgado a fost declarată cea mai bună apărătoare a rundei.
Sonia Seraficeanu a marcat 8 goluri din 10 aruncări (80% eficiență), fiind perfectă de la 7 metri (7/7), una dintre cele mai bune prestații ale carierei în competiție.
Danila So Delgado a fost principala armă ofensivă a echipei pregătite de Carlos Viver, cu 11 goluri din 16 aruncări (69%). Dar, a avut o contribuție extrem de importantă și pe faza defensivă, încheind cu 2 intercepții și 2 blocaje.
Henny Reistad (Team Esbjerg) a fost desemnată MVP-ul etapei.
Portar: Yara Ten Holte – Odense Håndbold
Extremă stânga: Lara Egeling – BV Borussia Dortmund
Inter stânga / MVP: Henny Reistad – Team Esbjerg
Centru: Petra Simon – FTC-Rail Cargo Hungaria
Inter dreapta: Stine Ruscetta Skogrand – Ikast Håndbold
Extremă dreapta: Sonia Mariana Seraficeanu – CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud
Pivot: Lysa Tchaptchet Defo – Odense Håndbold
Apărătoare: Danila So Delgado – CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud